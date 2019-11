L’équipe fanion du RC Webb Ellis Menton reprend vie cette saison, entraînée par Christophe Milaret, un ex-joueur professionnel passé par le RC Toulon. « Cela fait deux mois qu’on s’entraîne, on va essayer de prendre du plaisir et s’amuser », lance le nouvel entraîneur des Barbajuans. Fort d’une quarantaine d’éléments, le groupe mentonnais renaît donc de ses cendres après avoir abandonné les compétitions au terme d’une saison 2016-2017 très compliquée. « On va essayer de rebâtir une équipe et d’axer du jeu avec de nombreux mouvements », prône Christophe Milaret. Les Mentonnais évolueront cette saison en 4e série territoriale (aucune descente possible) dans une poule composée de huit équipes, seuls les deux premiers pourront prétendre à l’accession. « Il y aura pas mal de clubs du Var, ce sera du combat tous les week-ends, on devra commencer par gagner nos matchs à la maison », ambitionne le coach des Barbajuans.