Le demi de mêlée Antoine Dupont élu meilleur joueur des Six Nations 2023

Dupont (26 ans, 47 sélections), qui a recueilli 26% des 138.000 suffrages exprimés en ligne, avait déjà obtenu cette distinction à deux reprises en 2020 et 2022. Il avait été nommé en compagnie de deux autres Bleus, l'ailier Damian Penaud et l'arrière Thomas Ramos, et de trois Irlandais: le troisième ligne Caelan Doris, l'arrière Hugo Keenan et l'ailier Mack Hansen.

🏆🏆🏆 Pour la 3e fois de sa carrière, Antoine Dupont est élu 𝐌𝐄𝐈𝐋𝐋𝐄𝐔𝐑 𝐉𝐎𝐔𝐄𝐔𝐑 𝐃𝐔 𝐒𝐈𝐗 𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 2023 !



💙🇫🇷 @Dupont9A #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/q0IUQAPP83 — France Rugby (@FranceRugby) March 29, 2023

L'Irlande, grand vainqueur

Victorieuse du Tournoi devant la France en ayant réalisé le Grand Chelem, l'Irlande compte dix joueurs dans l'équipe-type, dont le demi d'ouverture Johnny Sexton, le troisième ligne et joueur mondial de l'année 2022 Josh van der Flier et l'arrière Hugo Keenan, préféré à Ramos.

Deux Ecossais, les centres Sione Tuipulotu et Huw Jones, complètent cette "dream team" avec trois Français: Dupont, Penaud et le deuxième ligne Thibaud Flament.