"Le coup m'a fait mal mais 100 fois moins que l'insulte": l'une des victimes de Bastien Chalureau, jugé en appel pour agression raciste, se confie

"Le coup m'a fait mal mais il me fait cent fois moins mal que l'insulte... Je venais de perdre ma mère, ma mère noire... Je me suis dit: "Tu ne peux pas laisser passer ça", pensant également au futur de mes enfants", a confié Yannick Larguet, l'une des deux victimes, dans son interview au journal L'Equipe publiée mercredi.

Bastien Chalureau, qui a participé à la Coupe du monde de rugby avec le XV de France, a été condamné en première instance à six mois de prison avec sursis pour agression raciste.

L'avocat général a requis une peine de huit mois de prison avec sursis contre le deuxième ligne de Montpellier, jugé en appel la semaine dernière.

La décision de la cour d'appel sera rendue le 16 janvier.

"Une agression motivée"

À quelques jours du match d'ouverture du Mondial-2023 face aux All Blacks, Bastien Chalureau, en pleurs, avait réfuté les accusations de racisme autour de cette affaire qui remonte à 2020 à Toulouse.

"Je me suis tu durant la Coupe du monde, même si j'ai été extrêmement sollicité. Le Mondial en France est une chance inouïe, supporter et préserver l'équipe de France était ma priorité. Je m'efforçais aussi de protéger ma famille. Mais là, ce n'est plus possible. Quand je lis qu'il affirme que les victimes mentent et quand j'entends que cette histoire, ce n'est rien d'autre qu'une bagarre, qu'une altercation...", a encore expliqué à L'Equipe Yannick Larguet, un ancien joueur de Colomiers et d'Agen.

"Entre les lignes, ça veut dire que c'était une bagarre de nuit, entre des rugbymen ivres. Ce n'est pas la vérité. Quand on se fait frapper par-derrière en rentrant dans un parking, en se faisant traiter de bougnoules, ce n'est pas une bagarre. C'est de la couardise la plus extrême. Dans une bagarre, il y a deux personnes face-à-face qui veulent en découdre. La sémantique est importante. Là, c'est une agression motivée", a ajouté l'ex-ailier ou centre, âgé de 43 ans.

Bastien Chalureau, qui évoluait au Stade toulousain à l'époque, l'a appelé après l'agression: "Mais à aucun moment, il ne s'est excusé. Lui, il voulait savoir comment on pouvait s'arranger, régler l'affaire sans qu'elle s'ébruite. Tout de suite, j'ai compris que ça n'allait pas bien se passer", a raconté Yannick Larguet.

"À la fin de notre conversation, je lui ai dit: mais j'irai au bout. Et tu oublies de t'excuser. On n'est pas des rugbymen qui se sont battus", a-t-il ajouté.