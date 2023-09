La star sud-africaine du rugby à 7, Branco du Preez, débarque à Monaco

Après Cecil Afrika, la Monaco Rugby Sevens accueille une autre légende du rugby à 7 international, lui aussi en provenance d’Afrique du Sud. Branco du Preez, qui n’est ni plus ni moins que le joueur Springbok Sevens le plus capé de l’histoire du pays, rejoint le MR7 à la veille de la deuxième étape du championnat de France, vendredi à Lyon.

"Nous avons un très grand chef d’orchestre", confiait cette nuit à Monaco-Matin, le président du club monégasque, Emmanuel Falco.

Branco du Preez a pris sa retraite en septembre 2022, et a laissé au passage aux Blitzboks un bouquet de records en carrière, avec notamment des médailles d’or à la pelle. Il a disputé 85 tournois des World Series de la discipline, ce qui le place au 8e rang mondial. C’est aussi 431 matchs disputés, 1.447 points marqués, 101 essais, 469 transformations, 24 tournois remportés, trois médailles d’or en World Series.

Une sacrée carrière donc pour le joueur de 33 ans qui a écrit sa légende pendant 12 années, après avoir débuté en 2010. Il avait déclaré : "Toutes les épreuves et tous les triomphes ont fait de moi le joueur que je suis aujourd’hui. Je suis triste de partir, mais j’ai hâte de voir ce qui m’attend." Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’un challenge tout autre qui l’attend avec le MR7, mais tout aussi appétissant.

"Ça m’a coûté quelques bières (...) mais il a accepté de relever le défi"

Jérémy Aicardi a joué à maintes reprises contre lui sur le circuit international, et n’a que très peu de fois trouvé la faille.

L’entraîneur du MR7 raconte les coulisses de son arrivée : "On l’avait vu lors du tournoi amical à Prague puisqu’il jouait et s'entraînait pour un club tchèque. Ça m’a coûté quelques bières de passer du temps avec lui [rires], mais je lui ai proposé de participer cette année au Supersevens. Au vu du format des compétitions, il a accepté de relever ce défi."

Au vu de ses qualités techniques, de l’expérience qu’il peut apporter aux garçons d’à côté et de son leadership naturel sur un terrain, Monaco s’affirme plus que jamais comme le favori de la deuxième étape lyonnaise.

Un modèle à 150% aux entraînements

Branco Du Preez est arrivé samedi après-midi, et s’est tout de suite parfaitement intégré au groupe. Digne héritier de la culture Sud-Af, il se donne toujours à 150% aux entraînements.

Une merveilleuse nouvelle donc. D’autant plus qu’il a embarqué avec lui dans ses valises Dylan Sage, un autre international d’Afrique du Sud. Un nom moins ronflant, mais qui sera tout aussi précieux, notamment dans le jeu aérien.

Avec également le retour de blessure de l’Espagnol Manu Moreno, et l’arrivée d’un Fidjien, Mala Raoma, le MR7 fera peur. Jérémy Aicardi veut voir les siens corriger ce qui n’a pas fonctionné la semaine dernière [défaite en finale de la première étape, à Clermont] : "Le but est de remettre les pendules à l’heure, en respectant nos adversaires. Le niveau est monté de plusieurs crans. A nous de gommer nos erreurs, sortir de ce rugby à XV, et passer en mode spécialiste du 7."

En cela, Branco du Preez est une perle. Regardez plus tôt le genre d'action défensive dont il est capable (voir vidéo ci-dessous).