"Je me suis construit à Toulon": les confidences de l'Azuréen Léo Berdeu, meilleur marqueur du Top 14

"J’ai une affection particulière pour le ROG (Rugby olympique de Grasse). Grasse, c’est là où tout a commencé. Là où j’ai découvert le rugby. Là où je me suis fait mes premiers copains. Là où j’ai joué mes premiers tournois. J’ai mille souvenirs. C’est à Toulon que j’ai compris que j’avais peut-être un avenir dans le rugby. C’est là-bas que je me suis construit. C’est là-bas que je retournerai peut-être un jour. Sous ce maillot, j’ai été champion de France Crabos. Mon seul titre à ce jour. ça compte. J’évoluais au RCT mais j’avais gardé ma licence à Grasse. Jeune, j’étais supporter de Toulon. L’équipe marchait sur l’eau. J’aimais Giteau. Un joueur très joueur..."

Léo est là-haut. En tête du classement des meilleurs marqueurs du Top 14 avec 111 points. Il est aussi face à nous et sa tête n’a pas changé de volume malgré l’explosion de SMS et l’exposition médiatique. Pour Nice-Matin, il se raconte sous le regard d’un père qui connaît bien les choses du rugby. Rencontre avec un vrai 10 qui ne fait pas son numéro.

"J’ai signé à Lyon, je me suis épanoui à Agen"

"À cette époque, il n’était pas facile de percer au RCT au milieu de toutes ces stars. J’ai signé à Lyon, qui montait de ProD2 avec un beau projet. Le LOU me suivait depuis trois ou quatre ans. Là-bas, je me suis très vite entraîné avec l’équipe première. J’avais 18 ans quand j’ai fait mon premier match avec les pros. Puis le club m’a prêté à Agen (Top 14) pour avoir plus de temps de jeu. Ce fut une super expérience. Je me suis vraiment épanoui durant ces deux saisons à Agen. Pierre (Mignoni) avait toujours un œil sur mes performances."

"J’aime les responsabilités"

"A Grasse, j’ai commencé à l’arrière. C’est au pôle espoirs de Toulon que j’ai glissé au poste d’ouvreur. Mais au RCT, chez les jeunes, le 10 s’appelait Louis Carbonel. Il m’arrivait donc d’évoluer encore en numéro 15. C’est à Lyon que je me suis fixé au poste de demi d’ouverture. C’est là où je me sens le mieux. Là où on est le plus influent sur le jeu, la stratégie, la tactique. J’aime les responsabilités. Tout part de la charnière dans une équipe de rugby. Quand la charnière roule, l’équipe déroule. Faut-il de l’intelligence pour jouer 10? Il faut surtout avoir le sens du jeu."

"Buter n’est pas inné, c’est beaucoup de travail"

"Je suis le meilleur marqueur actuel du Top 14. Ok, mais ce n’est qu’une stat. Une photographie du moment. Ce n’est pas le but ultime. Certes, après 10 journées, c’est une preuve de régularité. Sur les 111 points, il y a trois essais. Le reste appartient à mon pied droit. C’est énormément de travail. Chez moi, ce n’est pas inné. Je m’entraîne toute la semaine pour que le week-end ce soit naturel. Des 50 mètres à l’en-but, je sais que c’est pour moi. J’ai 60 secondes pour buter. Je reprends mon souffle. J’entre dans ma bulle. Le bruit du stade ne me gêne pas. Que ce soient les encouragements comme les sifflets. Je préfère ça au silence. Je ressens plus de pression à domicile qu’à l’extérieur, où je suis plus relâché."

"Je n’ai pas une précision d’horloger"

"Certains buteurs imitent Jonny Wilkinson. Ses gestes, ses mimiques. Moi, je n’aime pas copier. J’ai un gabarit différent des autres. Je suis grand. Ma technique de frappe s’est élaborée au fil du temps. Le seul buteur qu’il m’arrive d’observer, c’est l’Anglais George Ford. Je ne me calque pas à lui, mais je regarde les exercices et démonstrations qu’il poste sur ses réseaux. Moi, je n’ai pas encore cette précision d’horloger. Je dois me situer à 80%. Il y a des joueurs qui tournent à 95%. Je n’en suis pas encore là."

"A mon poste, Jalibert et Ntamack sont devant"

"Mon objectif premier est de réussir à Lyon. Je viens de prolonger mon contrat de deux saisons. Mon rêve, c’est être champion de France avec le LOU. Toucher le Bouclier. ça vient avant le maillot Bleu. Même si, ça aussi, c’est dans un coin de ma tête. Mais aujourd’hui, il y a des 10 qui sont largement devant comme Jalibert et Ntamack. Le meilleur? Individuellement, je vote Jalibert. Mais sur la maîtrise d’un match, Ntamack est meilleur. Ce sont deux tops joueurs. Les associer, comme c’est le cas en ce moment, me paraît une excellente chose."

"Les 3es mi-temps sont plus calmes"

"Je vis seul, à Lyon. Je me régale. C’est une ville superbe. ça bouge. J’adore. Je me fais à manger. Il y a des super restos mais je fais un peu attention à mon poids. A Lyon, je ne vais pas au foot. Je suis supporter de l’OM (rires). C’est mon père qui m’a transmis ça. C’est un grand fan de Marseille. Il a tous les maillots. Il a même fait quelques déplacements. En vacances, j’aime redescendre sur la Côte. La famille, les potes, la mer. C’est important. Sinon, je suis bien au LOU. Les troisièmes mi-temps ? Elles sont plus calmes. Tu bois deux verres avec les potes, et basta. Si tu charges tous les week-ends, tu passes ton temps blessé. C’est impossible. L’hygiène de vie est primordiale. On n’est plus au temps du rugby de papa..."