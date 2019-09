INTERVIEW. Christian Jeanpierre: “J’ai le même enthousiasme qu’en 1995, pour ma première Coupe du monde du rugby”

Un Mondial avec des Français éliminés très tôt serait triste pour TF1...

Oui, mais en 2015, la France a pris soixante points contre les Blacks [défaite 62-13, en quarts de finale, ndlr] et on a continué. Évidemment, cela rajouterait un énorme truc si la France allait loin.

Je suis d’une nature optimiste, mais le niveau est super relevé et on part de super loin. Après, on peut espérer que cette équipe sorte de la poule et nous fasse un match d’anthologie en quarts, pour qu’on puisse vibrer et qu’il reste quelque chose.

Vous venez de sortir un livre baptisé Sorry, Good Game!. De quoi s’agit-il?

C’est un dictionnaire français-anglais dans lequel on trouve trois mille mots du rugby. Bertrand Hourcade m’a aidé, il est prof d’anglais. Et moi, j’ai préparé vingt-six portraits, un par lettre, de gens que j’ai rencontrés et qui évoquent un moment fort. On a également listé des expressions fameuses du rugby.

À la lettre A, il y a Pierre Albaladejo, la voix la plus mythique du rugby. Il compte beaucoup pour vous?

Je suis très touché que vous me parliez de lui. Il ne faut pas oublier les anciens. Ce mec a été le premier consultant de la télé et de la radio en France. Il est exceptionnel.

À chaque fois que je l’ai au téléphone, Pierre me fait mourir de rire. J’ai deux pères spirituels dans le sport: Pierre Albaladejo dans le rugby et Arsène Wenger dans le foot. La top classe.

“Le goût du journalisme est venu vers vingt-deux ans. Et j’ai très vite compris que je voulais le rattacher à ma passion pour le sport.”

Vous n’avez jamais voulu goûter à autre chose qu’au sport, comme votre collègue Denis Brogniart?

Le goût du journalisme est venu vers vingt-deux ans. Et j’ai très vite compris que je voulais le rattacher à ma passion pour le sport. Denis, il s’éclate dans ce qu’il fait. Moi, dans la vie, je suis un touche-à-tout.

Mais professionnellement, ça ne sera que le sport. J’ai été sollicité pour deux ou trois trucs, dans l’univers de la musique. Mais non...

Vous auriez pu vous tourner vers l’agriculture, comme votre père?

Au départ, j’avais suivi ce cursus, comme mon père, qui était ingénieur agricole. Mais la passion du sport a été plus forte. Mes parents ont été tops, ils m’ont très vite fait confiance quand je suis parti à Paris.

Vous êtes cousin avec l’animateur Sylvain Augier. C’est lui qui vous a poussé à vous lancer?

Oui, j’étais à Toulouse et il m’a dit de venir à Paris, parce que ça se passait là-bas. Avant ça, j’avais participé à un raid humanitaire et La Dépêche du Midi avait accepté de publier mon journal de bord.

J’ai commencé en presse écrite, pour le magazine Ça m’intéresse. Je m’occupais du parachutisme, du deltaplane, du parapente et toutes ces disciplines casse-cou. Après, j’ai tapé à la porte de TF1, en 1988. Et là, ils ont fait une grosse bêtise: ils m’ont ouvert! J’ai l’impression que c’était hier...

Et c’est loin d’être fini?

J’ai encore dix mille projets! C’est trop tôt pour en parler, mais le fait d’avoir arrêté Téléfoot [il a animé l’émission entre 2008 et 2018, ndlr] me laisse du temps pour élaborer des propositions.

Sorry, Good Game!

Christian Jeanpierre et Bertrand Hourcade.

Éditions La Maison du dictionnaire.

166 pages.

21x14,8 cm. 12,99 euros.