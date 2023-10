"Nous sommes coupables": le coach Jérémy Aicardi revient sur l'élimination du Monaco Rugby Sevens au Supersevens

Quelques jours après la défaite face aux Baabaas en demie du Supersevens, Jérémy Aicardi est revenu sur cette édition. Avec des regrets, de l’amertume. Il en a gros sur le cœur.

À tête reposée, est-ce qu’on peut parler d’échec?

Oui on peut parler d’échec. Sur le moment, l’instant T, on en veut à tout le monde. Après avoir revu les images à tête reposée, on se dit qu’il y a forcément un manque de lucidité et d’expérience. C’est hyper dur de devoir affirmer ça, quand on voit qu’on avait des joueurs qui ont disputé les World Series, avec des centaines de tournoi dans les jambes. Et avec ça, des garçons qui ont été champions de France. Sur le papier, on est favori, et même vainqueur avant même de jouer. Mais le rugby à 7 est un sport très compliqué. La moindre erreur se paie cash, et c’est ce qui est arrivé.

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné d’une manière générale sur cette demie face aux Baabaas?

Cette demi-finale, pendant 10 minutes, elle est parfaite. La première mi-temps est bonne, le début de seconde période idéal jusqu’à 19-7 pour nous. Et puis, on se met à faire des erreurs grossières. Des renvois ratés, les joueurs ne respectent plus le plan de jeu et en sortent complètement. Je ne veux pas qu’on joue de duels près de la touche, ils font l’inverse. Du coup, on s’est mis à courir après le ballon. Et la dernière action avec cette touche et ce rebond, c’est le rugby.

On ne fait pas bien les choses, car nous n’avions jamais défendu de la sorte sur touche. Mais je suis trop loin pour le dire puisque je suis à l’opposé.

"On ne peut pas parler de fatigue"

Sur l’ensemble de vos matchs perdus, trois fois sur quatre vous menez et vous craquez sur la fin. Est-ce qu’on peut parler de relâchement ou de faille mentale?

À Pau, on ne va pas reparler de ça, mais l’arbitrage fait que nous finissons par perdre. Mais pour le reste oui, nous sommes coupables. Les gars se consomment trop dans les rucks, alors qu’il ne faut pas. Je ne peux pas évoquer la condition physique. Nous nous sommes entraînés pendant 7 jours, il y a les changements illimités que nous avons utilisés. On ne peut pas parler de fatigue. Ce qui est frustrant, c’est de voir des leaders prendre les mauvaises décisions. On travaille à l’entraînement des bras cassés, et ce n’est pas respecté en match. En tant que coach, ce n’est pas possible de voir ça. Nous avons commis beaucoup trop de fautes sur les 4 tournois. Peut-être que le problème à Monaco, c’est d’avoir aujourd’hui trop d’internationaux sur le terrain avec différentes langues.

Est-ce que cette défaite peut vous faire revoir ce principe d’amener des stars du circuit international?

Ça, je ne sais pas, ce n’est pas moi qui ai la réponse. Aujourd’hui le projet de Monaco, c’est de gagner le Supersevens. Il y a des directives au-dessus, et je ne maîtrise pas tout. Mais quand je vois qu’un joueur comme Branco Du Preez, a énormément de chiffres dans la zone rouge. Que Terry Kennedy n’a fait aucune différence, alors qu’on pouvait penser qu’il allait traverser le terrain en permanence. William Dardis, un des meilleurs buteurs au monde loupe son premier coup d’envoi, en demie on en manque 2-3. Ça fait beaucoup. Tout cela est lié aussi au fait que nous ne sommes jamais ensemble. Nous avons besoin de faire d’autres tournois. À Prague, il n’était pas très relevé malheureusement. Mais mis à part ça, c’est dur. On se retrouve seulement lors des tournois et un peu avant pour la préparation. Nous n’avons aucun contrôle sur les joueurs étrangers qui sont chez eux. À Monaco, on ne peut pas s’entraîner. Et il faut faire en permanence avec ceux ne peuvent pas arriver tel jour. Avant la finale, notre intendant devait aller chercher un joueur tous les jours. C’est compliqué, nous n’avons pas de joueurs réservoirs. À se demander s’il ne faut pas créer une équipe développement, avec des mecs du bassin, du département 06, et faire le tournoi de cette manière, avec quelques renforts.

"Je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir"

C’est ce qu’ont su bien faire certaines équipes comme Clermont par exemple…

Oui avec ce règlement, il y a la possibilité de faire venir des joueurs de haut niveau. C’est ce qu’a fait Clermont avec des Écossais. On l’a vu cette année, le curseur est monté de plusieurs crans en termes de niveau de jeu avec des équipes qui se sont renforcées. Mais le rugby à 7, c’est aussi de la surprise. Les Barbarians qui finissent champions de France. On parle d’une équipe de jeunes joueurs, avec des profils très peu costauds, et qui prône le jeu d’évitement. C’est ce qui a fonctionné, le vrai rugby à 7 c’est ça. Quand on voit tout ça, peut-être que nous avions trop d’individualités au détriment du collectif.

Au rang des satisfactions, on peut parler d’un Simone Qeleca?

Simone Qeleca, c’est 12 essais inscrits. Une saison réussie pour lui, et il a encore beaucoup apporté à ce groupe de par ses qualités qui font de lui un vrai joueur de rugby à 7. Mais si je suis pointilleux, il fait deux erreurs qui coûtent super cher à l’arrivée. Ibai Leconte a mis une énergie folle dans tout ce qu’il faisait aussi. Lancelot Luteau qui revient des ligaments croisés a été excellent. Il y a du positif à en tirer. Humainement, tous ces gars sont exceptionnels, et l’aventure a été belle. Chacun a apporté sa bonne humeur durant toute cette semaine. Mais les regrets sont bel et bien présents.

Est-ce que vous serez toujours là l’an prochain?

Tous les jours, je me dis que je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir. Donc non, je ne peux rien assurer.