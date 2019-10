"Il faut des joueurs de haut niveau": Frédéric Michalak porte le projet d'une équipe monégasque pour le rugby à VII

Le projet était dans les cartons depuis quelques années et, sans mauvais jeu de mots, l’essai a été transformé avec brio. Et c’est le meilleur buteur de l’histoire du XV de France, et ancien joueur du RCT, Frédéric Michalak, qui est à la baguette.

Nom de code: Monaco Rugby Sevens. En résumé: c’est une équipe monégasque bâtie de toutes pièces pour pouvoir performer au Super Sevens, ce nouveau championnat professionnel de rugby à VII dont la première étape est fixée au 1er février 2020.

Objectif: rivaliser avec les formations du Top 14, lesquelles engageront toutes une équipe, et l’autre équipe invitée, le Barbarians Rugby Club. Pour titiller ces ogres du rugby français, Frédéric Michalak aspire à être compétitif à court terme. Pas question, pour lui, de perdre du temps dans le processus de recrutement, même si celui-ci ne doit pas se finaliser avant début 2020.

"Il ne faudra pas que Monaco soit ridicule"

"Quand on va jouer contre Toulon ou le Stade toulousain, qui vont avoir des effectifs bien chargés, il ne faudra pas que l’équipe de Monaco soit ridicule. Il faut des joueurs capables de jouer à très haut niveau", a détaillé l’ancien demi d’ouverture au micro de nos confrères de Monaco Hebdo lors de la Convention Sportel. D’autant que le rugby à VII demande de solides qualités physiques et techniques. Frédéric Michalak rêve donc d’une "Dream Team du rugby à VII".