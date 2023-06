Issu de la formation monégasque, le jeune Enzo Saytour s'apprête à rejoindre une équipe professionnelle de rugby de D2

On dit parfois que l’histoire fait bien les choses. Dans quelques jours, Enzo Saytour va signer son premier contrat chez les professionnels. À Dax, dans le Sud-Ouest. Où le rugby n’est pas une passion mais un état d’esprit. Et devinez quelles sont les couleurs du club landais? Rouge et blanc, comme une certaine Principauté. Celle qu’Enzo Saytour porte dans son cœur, lui qui y est né et y a grandi. "Ma famille est originaire d’ici, j’ai fait mon cursus scolaire ici."

C’est en Principauté également qu’il a appris à manier le ballon ovale. "J’ai fait beaucoup de sports : du tennis, de la natation, de l’apnée et du football... Et puis je me suis rendu compte que le foot ne me correspondait pas trop. J’étais trop lourd (rires)." C’est à ce moment qu’il s’est tourné vers le rugby. "J’avais 10 ans quand j’ai commencé sur les terrains à Monaco. Au début, c’était pour le plaisir. J’étais à l’école de rugby, où on apprend les bases. À mes 12 ans, j’ai fait partie de la sélection Azur qui regroupe les meilleurs joueurs de la Côte d’Azur et qui forme une équipe."

Mais le tournant est arrivé un peu plus tard, à 13 ans. "Chris (Christophe Milaret, ancien joueur du RC Toulon et ex-directeur sportif de l’AS Monaco Rugby, NDLR) m’a amené faire des détections à Toulon. Ils m’avaient suivi pendant quelques années déjà mais c’était difficile de partir à 12 ou 13 ans. Je suis arrivé là-bas à 15 ans et demi." "J’ai tout de suite su que ça allait marcher, confie Christophe Milaret. Il est impliqué, c’est un leader naturel."

Les premiers contacts avec les grands noms

Pendant six mois, l’ancien pilier reconverti au poste de trois-quarts, s’est entraîné chaque mercredi avant d’intégrer à 16 ans les espoirs au centre de formation. Là, il a croisé le chemin des grandes pointures du rugby mondial. "On commence à toucher au haut niveau puisqu’on s’entraîne avec l’équipe professionnelle. C’est particulier parce qu’on côtoie des joueurs qu’on regardait à la TV, des idoles: Sergio Parisse, Charles Ollivon, Baptiste Serin... On se dit: "Wow, on touche à quelque chose"."

Mais il a fallu travailler et s’adapter, notamment dans les combats physiques. "Les gabarits changent (rires). Passer de Monaco à Toulon c’est quand même un étage au-dessus, il a fallu prendre le rythme."

"C’est ce qui lui manquait, reprend Christophe Milaret. Il est plus grand que les autres (1m90 pour 100 kg), il a la technique, il est intelligent, il a la vision du jeu mais il lui manquait le potentiel physique."

Pas un problème pour Enzo. "C’est motivant. Si on ne donne pas tout, on peut avoir des regrets donc on donne tout à chaque match et c’est ce qui nous fait avancer." Car au total, une quarantaine de jeunes comme lui espèrent chaque année garder leur place au sein du club. "Il faut être sélectionné pour poursuivre l’année suivante."

Problème, le Covid a mis fin prématurément à deux saisons consécutives et cela a obligé Enzo à aller voir ailleurs. "C’était difficile parce que ceux qui ne jouaient pas le week-end en Top 14 descendaient en espoir. Il y avait beaucoup de concurrence alors je suis parti à la recherche de temps de jeu."

Un nouveau challenge et une finale européenne

Ainsi, le jeune français a rebondi l’été dernier chez les espoirs de Nevers, dans le centre de la France. "J’ai eu des débuts un peu compliqués avec des blessures. Mais j’ai fait une bonne fin de saison avec un collectif exceptionnel. On était un vrai groupe, une bande de potes et c’est ce qui nous a emmenés jusqu’aux demi-finales."

Une fois la saison terminée, Enzo Saytour a enfilé son costume de joueur de rugby à 7 pour les championnats d’Europe. Résultat : une finale perdue de peu face à la Turquie sous les couleurs monégasques.

"C’est une très grande fierté parce qu’on représente notre pays à l’étranger. C’est une expérience enrichissante. On partage des choses avec des gens qu’on ne voit pas toute l’année. Je suis toujours content de les retrouver parce qu’on a grandi ensemble pour la plupart."

Dans la cour des grands

De retour en Principauté, le gamin de 19 ans n’a pas vraiment eu le temps de souffler que son téléphone sonnait déjà. "J’ai eu un appel de Dax. Ils montent cette année en Pro D2. Ils m’ont dit qu’ils étaient intéressés par mon profil. On a longuement échangé et ils m’ont proposé un contrat pour découvrir le monde professionnel. Un contrat pro-espoir où je m’entraînerai tout le temps avec les pros et quand je ne pourrai pas jouer avec eux, j’irai avec les espoirs."

Forcément aux anges, le jeune français savoure la nouvelle - "Je suis très heureux, c’est une satisfaction parce que c’est l’aboutissement d’une saison réussie" - mais s’impatiente déjà de rejoindre son nouveau club dès le 3 juillet. "On va s’entraîner physiquement pour se préparer pour la saison parce que la Pro D2 c’est un niveau où ça tape. On affronte des équipes qui étaient en Top 14."

Et désormais, le trois-quarts souhaite rêver grand. Après Antoine Zeghdar et Sacha Yahi, il est le troisième joueur issu de la formation monégasque à évoluer au niveau professionnel. "Mon rêve, c’est de jouer au plus haut niveau possible. Je suis conscient que tout le monde n’a pas cette chance. Je veux profiter à fond." Son club de cœur? "Toulon".