Deux matchs, deux victoires: et si l’AS Monaco rugby était plus qu’un outsider?

Seulement deux matchs ont été joués. Mais il s’agissait de tests évidents. Le premier à l’extérieur, ce qui n’est jamais évident à ce niveau-là. Avec une victoire au bout. Et le second face à l’ogre déclaré de cette poule, l’US Montmélian. Avec un second succès. Un gros coup dans ce championnat, qui confirme que Monaco est certainement bien plus qu’un outsider.

Sous l’œil avisé de Finn Russell venu regarder son frère Archie, centre de l’ASM, pour l’occasion, les joueurs de David Bolgashvili ont été très solides, tout en proposant du beau jeu avec du volume aux nombreux supporters présents.

Bolgashvili l’homme de la situation

Le président Thomas Riqué ne peut être que satisfait: "On était en phase de test disons, car on ne savait pas trop le niveau de l’équipe. C’était un énorme défi auquel nous avons répondu. C’est là où on voit que notre recrutement est bon avec des joueurs d’expérience qui apportent. Et que ceux de l’an dernier apprennent vite. Ils étaient 9 dans le 15 de départ." Hors de question cependant de se voir trop beau: "Nous avons faim. On est outsider, on veut vivre des phases finales." Et quoi de mieux que de se voir proposer un derby ce week-end avec le plus court déplacement de l’année pour affronter Fréjus Saint Raphaël.

Une autre grosse rencontre au cœur de ce premier bloc intense. S’imposer en terre varoise n’est jamais chose aisée au vu de l’intensité toujours à la limite des locaux. Il faudra y faire face. Monaco avait d’ailleurs sombré là-bas en fin de saison dernière.

Mais beaucoup de choses ont changé depuis. Notamment avec David Bolgashvili à la tête de cette équipe. Thomas Riqué évoque le bonhomme: "C’est quelqu’un d’exigeant et dur. Mais il est comme ça en premier lieu avec lui-même. Il a cette capacité humaine à fédérer les gens autour de lui. Ce n’est que le début, mais je suis content de son investissement."

Sans oublier son compère Florian Romain qui l’épaule parfaitement, et avec qui il forme une paire complémentaire. L’association fonctionne bien, et ça paye.

D’un œil avisé, ce groupe fanion n’a plus rien à voir avec celui de l’an dernier. Et peut vraiment se permettre de viser haut. À condition de rester dans ce droit chemin, sans franchir trop vite les étapes.