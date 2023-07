A quoi va servir cette pelouse flottante installée devant le Yacht-club de Monaco?

Il est 9h ce mardi au pied du Yacht-club de Monaco et déjà, huit ouvriers s’affairent sous une vive chaleur pour assembler la plateforme nécessaire au bon déroulement des Water Games à Monaco (du 12 au 14 juillet). "C’est l’horreur, mais la capitainerie est gentille comme tout… elle nous a fourni un tuyau d’eau. Puis, on a installé des tentes pour éviter le coup de chaud", lance Laurent Dubois, qui coordonne les travaux. Avec comme vue, au loin, le massif paquebot Europa 2, et sur le quai du port, les trophées, ballons encore dégonflés et divers matériels qui seront distribués aux joueurs dès aujourd’hui.

Au travail depuis 6h du matin ce mardi, sur le site depuis lundi à l’aube, la logistique pour offrir un événement de qualité aux mordus d’ovalie est pour le moins conséquente. "On a travaillé avec Yann Delaigue [ancien international français, NDLR], qui avait déjà organisé des Water Games sur la Garonne, à Toulouse. En plus de sa compétence et de sa technique, on collabore également avec une société qui s’appelle Marine Floor, basée à Leucate (Aude), spécialisée dans les pontons flottants", explique Thomas Riqué, président de l’AS Monaco rugby.

Avant d’arriver au résultat ci-dessus avec la pelouse et les poteaux, il fallait unifier la plateforme. Photo Jean-François Ottonello.

Acheminés par bateau

Ces pontons flottants sont composés à partir d’îlots faits en polyéthylène haute densité, stockés à l’esplanade des pêcheurs, et assemblés "les uns avec les autres par voie maritime". Chaque base pèse près de 7 kg et "chaque ponton représente un bandeau de 18m sur 2m50, pour au final avoir une aire de jeu de 40 m sur 35 m", développe le dirigeant de l’ASM rugby.

Et pour transporter tout cela, neuf semi-remorques ont été réquisitionnés pour une mise en place totale, de l’installation des premières bandes à la pose des poteaux et de la pelouse, nécessitant environ 24 heures de travail. "C’est la partie la plus dure: installer les plateformes et ensuite les verrouiller avec la pelouse", assure Laurent Dubois.

Les bandeaux en polyéthylène, transportés en bateaux pneumatiques, sont assemblés comme un puzzle. Photo Jean-François Ottonello.

Sécurité et écologie de rigueur

Côté sécurité, tout a été pensé par l’entreprise Marine Floor, désormais rodée à l’exercice. "On laisse 6 m de débord sur les côtés", assure Thomas Riqué.

"Les plateformes sont conçues pour pouvoir accueillir une cinquantaine d’individus. Donc, il n’y a aucun problème sur cet aspect puisqu’il y a 11 personnes sur le terrain avec l’arbitre. Des passerelles flottantes sont installées pour garantir l’accès à la pelouse, qui sont ensuite retirées pendant les rencontres", ajoute-t-il, ne manquant pas de louer l’implication des manutentionnaires.

"Bravo à eux, le challenge n’était pas facile!" Et pour ceux qui se poseraient des questions quant aux conséquences sur la faune et la flore, pas d’inquiétude. "La plateforme n’endommage en rien les fonds marins, tout a été étudié et pensé pour qu’il n’y ait pas d’incidence sur l’environnement. On a eu des réunions en ce sens, notamment avec le Yacht-club qui nous a donné des conseils. Et c’était aussi une volonté du gouvernement princier", déclare Thibauld Carrière, entraîneur des espoirs de l’ASM rugby et chef de projet lors de ces Monaco Water Games.

Par ailleurs, toutes les boissons seront servies dans des écocups, toujours dans "une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE)". À l’issue de ces Water Games qui prendront fin vendredi 14 juillet, le démontage devrait être extrêmement rapide, davantage que pour l’installation selon Thibauld Carrière.

Place au jeu maintenant, avec le top départ aujourd’hui du tournoi des jeunes, qui affiche complet.

Un programme chargé et 20 "légendes" au rendez-vous Mercredi 12 juillet Journée dédiée aux écoles de rugby avec le tournoi des jeunes. jeudi 13 juillet Tournoi des amateurs, complet. Vendredi 14 juillet Tournoi des entreprises (deux places restantes) suivi du match des légendes et d’un cocktail dinatoire. Les 20 "légendes" présentes Maxime Mermoz, Yoann Huget, Johan Hamecher, Thomas Riqué, Julien Masson, Lancelot Luteau, Jade Ulutule, Fanny Horta, Luciano Orquera, Matias Aguero, Yann Delaigue, Jérémy Aicardi, Dan Luger, Esteban Lozada, Steffon Armitage, Sam Tuitupou, Daniel Tuitupu, Mamuka Magrakvelidze, Alex Tulou et Ryan Godsmark.

Thomas Riqué, président de l’ASM rugby et coordinateur des Monaco Water Games. Photo Jean-François Ottonello.

La déclaration "Pour ces premiers Water Games à Monaco, on s’est dit que ce serait énorme de le faire dans un lieu aussi prestigieux que le Yacht-club de Monaco, pendant la présence du XV de France au Louis-II, à deux mois de la Coupe du monde, pour créer ce temps dédié au rugby.", Thomas Riqué, président de l’ASM rugby et coordinateur des Monaco Water Games.