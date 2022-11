Dans un "tournoi de folie", Monaco se qualifie pour les demies et jouera le Stade Français ce samedi à 16h53

Le rugby à 7 est en fête ce samedi à Paris La Défense Arena, où se dispute la finale du championnat de France professionnel de rugby à 7 : l'In ExtensoSupersevens.

Qualifiées au terme de trois tournois estivaux, les huit meilleures équipes de France (issues de clubs du Top14, hormis Monaco et les Barbarians) se disputent le titre de champion de France détenu par les Barbarians (Baabas).

Baabas qui viennent de tomber dès les quarts de finale, surpris par le Stade Français (22-12), futurs adversaires de Monaco. Demi-finale qui sera diffusée à 16h53 sur Canal+ multisports.

"Il y avait beaucoup d'appréhension"

Monaco, qui jouait le match d'ouverture de ce tournoi final, a dû batailler jusqu'à la dernière minute pour se défaire de La Rochelle (25-12).

Les hommes de Jérémy Aicardi ont été contrariés toute la première mi-temps par les Rochelais avant de trembler en seconde mi-temps, réduits à 6 après le carton jaune reçu par Jonas Mikalcius.

Lituanien qui a finalement délivré les siens dans les derniers instants en allant à dame.

"On prend match par match et on est vraiment content d'avoir gagné car il y avait beaucoup d'appréhension avant ce match", a confié au micro de Canal+ Ibai Leconte, joueur d'Anglet (N2) qui pige pour MR7's cette saison. "C'est de la folie ce tournoi dans ce stade, un rêve pour moi."

"Monaco est favori"

"L'entrée en compétition est toujours délicate en rugby à 7", avoue le capitaine du Stade Français, Thierry Bouhraoua, qui donne rendez-vous au MR7's. "Monaco est favori, ils ont tout à perdre. Nous, on a tout gagné."

Les favoris ont décidément la vie dure à la Défense Arena puisque Pau et le Racing Métro ont dû s'arracher dans l'autre partie de tableau, face à Bayonne et Bordeaux, et s'affronteront en demi-finale à 17h16.

La grande finale est programmée à 20h03.