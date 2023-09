Coupe du monde de rugby: des Bleus proches de perdre le Nord face à l'Uruguay lors de leur deuxième sortie

On s’était promis de ne pas tourner pisse-vinaigre dès la deuxième sortie bleue. Car oui, dans le chemin qui pourrait les mener à leur premier titre de champion du monde, les Français ne pourront pas balancer trente points dans la gueule des All Blacks tous les week-ends. Ni même proposer des relances depuis leurs vingt-deux mètres dès lors qu’ils enfilent une paire de crampons.

D’ailleurs, il paraît qu’il faut aussi en passer par le "moyen" pour mieux apprécier l’exceptionnel. Il n’empêche qu’on ne s’était probablement pas suffisamment mouillé la nuque, jeudi soir, au moment de passer le portique de sécurité du stade Pierre-Mauroy.

Plus d’ongle à la mi-temps

Encore sur un petit nuage, six jours après la démonstration des "Bleus premiums" face aux Néo-Zélandais, les "finisseurs" avaient pour mission d’entretenir l’euphorie face aux vaillants mais déstructurés Uruguayens.

Et... que ce fut poussif. Manque de repères, d’idées, d’esprit d’initiative: les Français semblaient perdus, hier soir dans le Nord. Pas suffisant pour perdre, évidemment, mais les 48 821 supporters du XV de France en attendaient bien davantage, face à une équipe qui ne boxe pas dans la catégorie des favoris au Graal.

Minimum syndical? Disons qu’à la mi-temps, alors que les écrans du stade affichaient 13-5, tout le monde commençait à se ronger les ongles des mains. Et à envisager ceux des pieds, sur l’essai d’Amaya (53e, 13-12) à la suite d’un mouvement placé qui faisait passer le XV de France pour une équipe de Crabos mal entraînée.

Alors, que se serait-il passé si Mauvaka n’avait pas sonné la révolte (55e), en bénéficiant d’un dégagement uruguayen contré par un... Uruguayen, alors que les Sud Américains concassaient jusqu’alors sereinement les Français ? Et si Bielle-Biarrey, au bout de l’ennui (73e), n’avait pas soufflé définitivement le rêve de ces Uruguayens, qui finissaient inévitablement par tomber les armes à la main? On ne le saura jamais.

Toujours pas de bonus

Mais qu’importe, tentons de voir à moitié plein: jeudi soir, aucun blessé n’était à déplorer, Taofifenua a évité de prendre un carton rouge qui aurait pu handicaper les Bleus pour les semaines à venir, les ballons portés ont globalement été efficaces, et surtout, l’ambiance qui suit le XV de France à travers l’Hexagone est chaque week-end extraordinaire.

Enfin, en validant son deuxième succès consécutif, le XV de France est parvenu à conserver toutes ses chances de rallier les quarts de finale dans la peau d’un premier de groupe. Et la manière, pour des Bleus passés proches de perdre le Nord face à l’Uruguay? On préfère la rayer de nos mémoires.

Car pour l’heure, malgré ce deuxième succès sans bonus, le XV de France est plus que jamais en vie et bien placé dans SA Coupe du monde. Et c’est bien tout ce qu’on s’évertuait à retenir, hier soir, au moment de tomber dans les bras de Morphée.