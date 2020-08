Coronavirus: deux matches de Top 14 seront programmés les vendredis et dimanches

Dans son communiqué, la LNR, l'organe en charge des deux premières divisions professionnelles françaises, explique que trois cas de contamination au Covid-19 dans un même club, à trois jours d'un match, entraîneront son report.

"Afin d'anticiper des éventuels reports ou décalages de matches de Top 14 qui pourraient venir impacter la programmation de la journée de championnat et la préparation – sportive et logistique - des clubs, il a été décidé, en accord avec le diffuseur Canal+ et pour la durée du protocole, de programmer à chaque journée deux matches de Top 14 le vendredi soir à 20h45 et deux matches le dimanche soir à 21h00", explique ainsi la Ligue.

Cette saison, il était prévu que les journées de championnat soient étalées sur trois jours: un match le vendredi (20H45), cinq le samedi (un à 15H15, quatre à 18H15) et le dernier le dimanche (21H00).

Le Top 14 doit reprendre le 4 septembre par un match entre le Stade français et Bordeaux-Bègles.