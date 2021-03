Coronavirus dans le XV de France: la fédération dédouane Galthié

Mais le sélectionneur n'a pas fauté et "ce n'est pas lui le patient zéro", selon le patron de la commission médicale de la FFR. "C'est évident virologiquement, à la distance à laquelle il est allé voir son fils et à la distance à laquelle il y a eu les premiers cas. Je ne dis pas ça pour le défendre, il n'en a pas besoin. Je dis ça parce que c'est la vérité", a expliqué Roger Salamon, ex-président du Haut conseil de la santé publique.

La FFR avait expliqué la semaine passée que le Covid-19 s'était introduit chez les Bleus via un joueur de l'équipe de France à VII sollicitée pour des entraînements à Marcoussis. "Un joueur est rentré négatif mais, malheureusement... On peut se "positiver" dans les quinze jours qui suivent un contact. C'est un virus assez diabolique", avait expliqué l'infectiologue Eric Caumes, membre de la commission médicale de la FFR, vendredi dans un entretien à l'AFP.

Une version différente de celle présentée auparavant par le vice-président de la FFR et "covid manager" des Bleus Serge Simon. "Notre seule certitude est qu'aucun joueur du XV n'a été contaminé par un joueur de France 7, puisque les cas positifs de cette semaine sont des transmissions à l'intérieur du groupe XV de France", avait-il affirmé dans un entretien au journal Midi Olympique le 22 février. Et d'assurer: "Le patient zéro, on le connaît: c'est notre préparateur physique."

Quid des gaufres?

Le rapport devra en outre déterminer si les joueurs français, sortis pour manger des gaufres dans la rue à Rome avant le match contre l'Italie, étaient dans les clous. Ces joueurs "ont été retestés en rentrant", a assuré le président de la FFR Bernard Laporte dimanche sur France 3.