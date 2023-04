Challenge Cup: à Toulon, "on ne va pas lâcher le morceau"

Comment appréhendez-vous ce match, où les deux finalistes de Challenge européen de l'an dernier vont se retrouver?

R: "On est concentré sur nous-mêmes. On ne peut pas se permettre de trop parler, on préfère se concentrer sur le match qui arrive. C'est un match à élimination directe qui arrive et c'est toujours particulier. Ces matches amènent une atmosphère agréable et de la tension donc il faut en profiter."

C'est la troisième fois cette saison que vous allez affronter Lyon. Après deux victoires face au LOU, êtes-vous confiants?

R: "On ne parle même pas des confrontations face à Lyon entre nous, pourtant elles ont été nombreuses ces dernières années. On va simplement se préparer au mieux pour jouer un match de phase finale samedi."

Quel est l'objectif du club en Challenge Cup?

R: "C'est une compétition un peu particulière car le club n'a jamais remporté la Challenge Cup malgré plusieurs finales ces dernières années et trois titres en Champions Cup. C'est un beau défi. On s'est fixés l'objectif de remporter la compétition. Lorsqu'on arrive en quart de finale, on ne peut pas dire qu’on se focalise sur autre chose, on a forcément envie de terminer de la plus belle des manières. Il y a beaucoup de grands joueurs dans cette équipe mais ce groupe n'a pas remporté de trophées. J'estime que ce n'est pas spécialement mérité par rapport à la qualité des joueurs et au travail mis en place. Il faut saisir la chance tant qu'elle est là. On est en quart de finale donc on ne va pas lâcher le morceau."