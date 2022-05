Après sa victoire face à Dombes en 16e de finale, la Fédérale 2 n'a jamais été aussi proche pour les rugbymen de l'AS Monaco

Jouer ce 16e aller sur sa pelouse du stade Prince Héréditaire Jacques ne s’apparentait pas à un cadeau pour Monaco. Puisque de ce fait, il était presque interdit de réaliser le moindre faux pas, sous peine de compromettre ses chances d’accession à la Fédérale 2.

Mais peu importe, cette équipe n’a cessé de monter en puissance au fil des semaines cette saison, et vient certainement de livrer l’un de ses matchs références. Surtout en défense avec une agressivité de tous les instants, et un combat imposé auquel n’a pas su faire face le XV de la Dombes.

Pourtant ce sont les pensionnaires de l’Ain qui semblent mieux lors du premier acte, n’hésitant pas à user du jeu au centre du terrain pour créer des brèches et gagner la ligne d’avantage. Ils sont même tout proches d’inscrire un essai, mais échouent avec un en-avant à quelques centimètres de la ligne. Leur seule et unique occasion franche de la partie.

Après ça, Monaco va faire preuve d’une défense hermétique et se montrer infranchissable, récupérant un grand nombre de pénalités dans la guerre des rucks.

Sergere, facteur X

Pendant presque l’intégralité du premier acte, ce match s’apparente à un véritable duel de buteurs. Becat est parfait dans l’exercice à trois reprises, tandis que son homologue oublie six points au pied (9-3, 34’).

Alors qu’on se dirige tout droit vers la pause sans le moindre essai, Renaud Sergere sort de sa boîte pour intercepter le ballon dans ses 22m et s’en aller sous les perches 80 mètres plus loin (16-3, 38’). Jusque-là, ses coéquipiers avaient du mal à forcer le verrou visiteur. Ce n’était que le début d’un festival et d’un véritable cavalier seul, malgré une pénalité adverse sur la sirène (16-6, 40’). Le XV de la Dombes est touché, et ne verra plus le jour.

Becat, le parfait animateur

Incapable d’aligner trois temps de jeu sans faire tomber le ballon, il se heurte à un véritable mur rouge et blanc en état de grâce. Tout l’inverse de l’ASM qui multiplie les charges dans le camp adverse.

Elle va être logiquement récompensée par son demi d’ouverture, Micka Becat, qui file à dame en enrhumant la défense d’une feinte de passe et d’un crochet intérieur. Chargé en retard dans l’en-but, il ne se prive pas d’ajouter trois points supplémentaires dans la foulée aux 50m (26-6, 49’).

Double peine pour les Dombistes qui sont complètement sortis de leur rencontre. Pour la plus grande joie des hommes du Rocher qui continuent d’appuyer là où ça fait mal. Et une fois de plus, Sergere, le centre asémiste, trouve la parade en étant à l’initiative et la conclusion d’une action collective rondement menée (33-6, 60’).

Même à 13 contre 15, dans les derniers instants, Monaco ne fait qu’un et repousse les assauts répétés du XV de la Dombes. 27 points d’avance, un bonus offensif en poche. La Fédérale 2 n’est plus qu’à un pas.