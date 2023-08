Adversaire du XV de France, que vaut vraiment cette équipe d’Ecosse ?

Si la planète ovale n’a d’yeux que pour les quatre grandissimes favoris de la Coupe du monde (la France, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l’Irlande) l’écosse, elle, avance sans faire de bruit. Et s’impose sans problème comme le principal outsider, à moins d’un mois du début du Mondial, mais. Parce qu’il y a un mais: les joueurs du Chardon, aussi en forme soient-ils, ont eu le malheur de tomber dans la poule B, où ils retrouveront... Sud Africains et Irlandais.

Des trois costauds, il ne devra en rester que deux au terme de la phase de poule. Alors, les coéquipiers de Finn Russell ont pris conscience que seul un parcours exceptionnel en phase régulière pourrait leur ouvrir la route des quarts de finale.

Townsend a apporté de la continuité

Et ça tombe bien! Car en pleine "confiance" (dixit le capitaine Jamie Ritchie), l’écosse n’est pas apparue aussi fort depuis le début du siècle. Les raisons qui peuvent permettent aux Écossais d’y croire? D’abord, depuis l’arrivée de Gregor Townsend en 2017, le XV du Chardon n’a cessé de prendre confiance en son jeu de mouvement, tout en étant capable d’alterner avec du jeu placé. Ensuite, avec un groupe stable depuis le changement de sélectionneur, ces Écossais ont déjà le vécu d’un Mondial, et savent comment arriver à leur pique de forme. Enfin, à l’instar du XV de France, les joueurs du Chardon comptent actuellement sur une génération dorée, et plusieurs indiscutables pourraient décemment prétendre à une place dans un XV mondial. Que ce soit l’intenable Duhan Van der Merwe à l’aile, le funambule Finn Russell (dès lors qu’il décide d’être dans un bon jour) à l’ouverture, le perce-muraille Huw Jones au centre, ou encore les troisièmes lignes Hamish Watson et Jimie Ritchie.

Résultat, l’écosse est aujourd’hui la cinquième nation mondiale au classement World Rugby, bien loin devant l’Angleterre, l’Argentine ou encore l’Australie. C’est donc peu dire que dans une autre poule, les Écossais seraient largement favoris. Le fait est qu’ils sont tombés dans cette poule de la mort. Alors, à un mois du Mondial, il ne tient qu’aux hommes de Gregor Townsend de continuer à trouver des repères, pour espérer créer l’exploit, dans quelques semaines… Et dans cette "flèche du temps" (pour reprendre l’expression de Fabien Galthié) qui doit les mener au mondial, il ne fait aucun doute qu’un nouveau succès face au XV de France ferait beaucoup de bruit…