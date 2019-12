Trop juste... après un bon début de compétition et un quart de finale épatant - 47 à 0 - contre l’équipe des Krasnodar, les Impi’s se sont finalement inclinés ce week-end, en demi-finale - 12 à 15 - contre l’équipe Sperenza 22.

Épilogue de la troisième participation de l’équipe monégasque au tournoi World Rubgy Seven Series, soutenue au bord du terrain par la princesse Charlène, qui avait fait le déplacement jusqu’à Dubaï.

Le tournoi est l’un de plus cotés au monde en matière de rugby à 7.

Et si l’issue sportive n’a pas été la plus glorieuse, pour les Impi’s, leur participation aura permis de mettre en lumière, la Fondation Princesse Charlene, dans la promotion des valeurs du sport pour le développement et le vivre ensemble, dont ils ont été les étendards pendant toute la compétition.