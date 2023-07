4 photos pour revivre l'ouverture des Monaco Water Games

On a trouvé le remède à la chaleur qui s’abat sur la Principauté. Les Water Games bien sûr. À coups de plongeons dans l’en-but qui s’est transformé en une piscine géante pour l’occasion. Terminées les finitions à la Bryan Habana sur le rectangle vert.

Quoique, ce dernier a quand même été conservé comme terrain de jeu flottant. En revanche, le jeu au pied n’est pas autorisé. Ce jeudi, ce sont les jeunes (entre 12 et 17 ans), qui ont ouvert le bal pour la première journée. Ballon glissant, attention à l’en-avant!

Photo Jean-François Ottonello.

Pas besoin d’aplatir le ballon, il suffit de se jeter dans l’eau pour marquer un essai. Ce mercredi, les parties de 10 minutes ont vu s’affronter les catégories de jeunes pour la première face au Yacht-club, sur le quai Albert-1er.

Photo Jean-François Ottonello.

Ce mercredi, ce sont les clubs de la région (ASM, Menton, Nice, Antibes...) qui se sont affrontés

Photo Jean-François Ottonello.

Pas de plaquage non plus, il suffit de toucher l’adversaire pour qu’il s’arrête et qu’un mini-ruck se forme.

Photo Jean-François Ottonello.

Certains en profitent pour parfaire leurs plus belles cascades

Qu’est-ce que les Monaco Water Games? Le principe est assez simple. Et il tend à se développer chaque année un peu partout en France où le ballon ovale est sacré (dans le Sud-Ouest, à Toulouse notamment). Sur une plateforme flottante et une aire de jeu de 40x35 m composée de gazon synthétique, deux équipes de cinq joueurs s’affrontent d’après les mêmes règles qu’un match de rugby. À quelques différences près. Et de taille! Interdiction formelle de plaquer, n’en déplaisent aux tondeuses à gazon qui aiment cisailler les jambes de leurs adversaires. Il suffit de toucher son adversaire pour qu’il doive s’arrêter et remettre le ballon au sol, qu’un coéquipier pourra ensuite récupérer. Interdiction également de jouer au pied. Sans quoi les Yachts amarrés dans le port Hercule pourraient subir quelques dégâts. Enfin, et ce n’est pas un détail, il n’y a aucun en-but, si ce n’est l’eau du port. Aucune limite pour inscrire un essai, seulement les plus belles acrobaties ne remportent pas plus de points (malheureusement).