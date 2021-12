Pour Mgr André Marceau, évêque de Nice : "l’Église doit prendre sa part pour que ce monde ait du sens"

Agressions sexuelles : "C’est un moment de vérité"

Comment avez-vous réagi à la lecture du rapport Sauvé sur les agressions sexuelles dans l’Église (1) ?

Il y a des hommes et des femmes qui ont souffert. Le visage de l’Église ne peut pas être celui qui donne la souffrance, qui donne la mort. C’est le visage qui, au contraire, ouvre à la vie et à l’espérance. L’Église a été infidèle à ce qui a été le cœur de sa mission.

Avec toutes les déviances sexuelles dont on a pu prendre la mesure, le pape François s’est attelé à une opération de vérité en demandant que l’Église ait le courage de dénoncer, de reconnaître et d’extraire de sa vie et de ses comportements ce qui a pu être une atteinte grave à ce qui est au cœur de la foi, l’Homme. C’est un moment difficile, mais un moment de vérité.

1. Il fait état de 330 000 mineurs agressés sexuellement en France par des prêtres, des religieux ou des laïcs liés à l’Église entre 1950 et 2020.