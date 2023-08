Le pape François en visite éclair au Portugal devant 200.000 fidèles

Contrairement à ce qui était prévu, le pape a improvisé la quasi-totalité de son premier discours, sans lire son texte, et sauté le second, n'évoquant pas les thèmes attendus pour cette étape, comme la guerre en Ukraine et la recherche de la paix, dont il avait pourtant déjà parlé mercredi.

Le porte-parole du Vatican a expliqué à l'AFP que le pape avait déjà improvisé l'un de ses discours la veille, en raison d'une "gêne de la vision", mais que, samedi, cela avait "un choix" de François.

A Fatima, le souverain pontife a ainsi réaffirmé son message en faveur d'une Église ouverte l. "L'Eglise n'a pas de portes, pour que tous puissent entrer", a-t-il dit.

Des pélerins agenouillés au sanctuaire de Fatima, au Portugal, le 4 août 2023, à la veille d'un déplacement du pape François Photo AFP.

A bord de sa "Papamobile", Jorge Bergoglio s'est livré à un long bain de foule sur l'esplanade qui entoure la petite chapelle marquant le lieu où, selon la tradition catholique, la Vierge Marie serait apparue à trois enfants en 1917.

Bénissant et embrassant de nombreux nourrissons, le pape est apparu souriant et a longuement béni les fidèles massés le long des barrières avant de réciter le chapelet avec de jeunes malades et handicapés, mais aussi six prisonniers.

"Connectés"

Le pape François fait un geste après avoir présidé à Lisbonne un "Chemin de Croix" devant 800.000 jeunes catholiques, le 4 août 2023 Photo AFP.

Quelques minutes plus tôt, le souverain pontife avait survolé la vaste esplanade du sanctuaire à bord d'un hélicoptère, dans un ciel rougi et obscurci par la fumée et la cendre provoquées par un feu de forêt à une centaine de kilomètres de là.

"Je suis impatiente de voir le pape, qui représente pour moi l'espoir", a confié peu avant Cristina Gomes, une Portugaise de 55 ans portant un gilet réfléchissant vert fluo. Venue de la banlieue de Lisbonne, à 130 km plus au sud, elle a passé la nuit sur place pour s'assurer de le voir de plus près.

"On est hyper heureuses de retrouver le pape" d'autant qu'il "n'est pas en super bonne santé", a confié à l'AFP Sibylle Cavalier, une étudiante de 19 ans du sud de la France.

C'est ici que la Vierge Marie serait apparue à trois petits bergers à six reprises en 1917, et leur aurait confié trois secrets dont un qui concerne la Russie.

"Nous sommes unis, les gens sont connectés par la musique et la prière, nous n'avons pas besoin de parler la même langue", a déclaré Lucia Marinho, une jeune Portugaise de 14 ans qui a fait quatre heures de route pour "vivre cette expérience", même si elle ne se dit pas pratiquante.

Après avoir passé environ deux heures sur place, le pape est reparti en hélicoptère pour Lisbonne en hélicoptère, où il est arrivé vers 10h45 GMT.

Accueil de rock-star

Des pélerins participent à une procession à Fatima, au Portugal, le 4 août 2023, à la veille d'un déplacement du pape François au sanctuaire marial de Notre-Dame de Fatima Photo AFP.

Il s'était déjà rendu à Fatima en 2017 pour y canoniser deux des bergers à l'occasion du centenaire de ce qui serait leur première vision.

Jorge Bergoglio est arrivé mercredi au Portugal pour rencontrer la jeunesse catholique mondiale, rassemblée à Lisbonne pour une semaine de rendez-vous festifs, culturels et spirituels.

Depuis le début de sa visite, la plus longue d'un pape dans ce pays ibérique, il a déjà abordé de nombreux thèmes, comme l'écologie, les réseaux sociaux, la guerre en Ukraine, ou la pédocriminalité au sein de l'Eglise.

Jeudi et vendredi, jusqu'à 800.000 fidèles ont inondé les rues de Lisbonne avant de se masser dans un parc surplombant le centre-ville pour lui offrir un accueil de rock-star, selon les chiffres des autorités.

Le pape François salue la foule après avoir présidé à Lisbonne un "Chemin de Croix" devant 800.000 jeunes catholiques, le 4 août 2023 Photo AFP.

Selon les organisateurs, ils pourraient être un million samedi soir, lors de la veillée qui se tiendra aux portes de Lisbonne, dans un vaste parc aménagé pour l'occasion sur le site d'une ancienne décharge située au bord de l'estuaire du Tage.

Avec six millions de visiteurs attendus cette année, Fatima figure parmi les sanctuaires mariaux les plus fréquentés au monde, à l'instar de celui de Lourdes, en France.

Sans les restrictions provoquées par la pandémie de Covid-19, le sanctuaire portugais a retrouvé cette année des niveaux de fréquentation d'avant la crise sanitaire, avec plus de 200.000 personnes présentes lors du grand pèlerinage annuel du 13 mai dernier.