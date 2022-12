Les obsèques de Mgr Bernard Barsi, archevêque émérite de Monaco, auront lieu le mercredi 4 janvier en la cathédrale de Monaco

Comme quelques-uns de ses prédécesseurs dont Mgr Sardou, Monseigneur Bernard Barsi sera inhumé dans le caveau des évêques sous la chapelle du saint Sacrement, comme le veut la règle.

Cette inhumation sera dans l’intimité familiale et princière.

Une Chapelle ardente dressée dès lundi

Une Chapelle ardente sera dressée et le cercueil sera exposé à la Chapelle de la Miséricorde, en face à la mairie de Monaco, à partir de ce lundi 2 janvier, de 14 et 19 heures, et le mardi 3 janvier, de 9 et 19 heures.

Un registre des condoléances sera mis à disposition durant ces deux jours.