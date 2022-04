Les célébrations de Pâques à Monaco transmises en direct sur CNEWS et C8

Les cars-régie sont déjà stationnés le long de la cathédrale. Signe qu’un événement se prépare. En plus d’être le temps fort du calendrier des événements catholiques, les fêtes de Pâques seront cette année en Principauté, des événements cathodiques également. Pour la première fois, les temps forts des célébrations pascales à Monaco seront retransmis en direct sur des chaînes nationales françaises.

La veillée pascale (à partir de 20 h 30) sera visible à l’antenne de la chaîne CNEWS en direct. Dimanche, la traditionnelle messe de Pâques, qui démarre à 10 h 30 à la cathédrale, sera, elle diffusée simultanément à l’antenne de C8.

"Il faut arriver à toucher le public d’Hanouna et un public de hard news qui ne regarde pas ces chaînes pour avoir une offre religieuse particulière", résume Louis Daufresne, rédacteur en chef de Radio Notre-Dame et commentateur désigné pour ces trois séquences télévisées. "Le défi est de mêler le message spirituel qui relève du temps de Pâques. Et de contextualiser pour les téléspectateurs, en rappelant les spécificités de Monaco et que le catholicisme est religion d’État."

Des gros moyens mis en place par la chaîne

Sur la forme le fait que la cathédrale ait l’habitude d’accueillir des équipes techniques de télévision et que le décorum des cérémonies soit fastueux a joué aussi dans le choix de groupe Canal + d’ouvrir ses antennes aux célébrations monégasques.

"Le groupe Canal + a mis à disposition de gros moyens pour restituer l’ambiance et la qualité culturelle de l’endroit où l’on se trouve", promet Louis Daufresne qui explique que "c’est une volonté personnelle de Vincent Bolloré d’avoir cet affichage sur la chaîne dont il est propriétaire. En mêlant plusieurs dimensions : spirituelle, patrimoniale, de ferveur collective. C’est un visage qui mérite d’être vu".