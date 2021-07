Le secrétaire d’Etat du Vatican à la rencontre des fidèles dimanche

Il dirige, depuis 2013, le premier et plus important ministère de la Curie romaine, et à ce titre le premier collaborateur, comme un Premier ministre, du Pape François. Le secrétaire d’État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin sera en Principauté dès ce samedi, 17 juillet, pour une visite d’État de quarante-huit heures.