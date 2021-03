Le pape confie que sa rencontre avec le grand ayatollah lui "a fait du bien à l'âme"

Le pape, vacciné contre le Covid-19 de même que les personnes qui l'accompagnaient, est arrivé en Irak en pleine résurgence de l'épidémie.

Interrogé sur l'éventuel danger qu'il a pu faire courir aux Irakiens venus à sa rencontre dans plusieurs églises mais aussi dans un stade plutôt bondé à Erbil dans le Kurdistan irakien, François a répondu avoir longuement réfléchi et prié avant de prendre sa décision en toute "conscience des risques". "A la fin, j'ai pris ma décision librement", a-t-il noté.

"Je vous confesse qu'au cours de ce voyage, je me suis fatigué beaucoup plus qu'au cours des autres", a souligné le pape, âgé de 84 ans. "Je ne sais pas si les voyages se ralentiront", a commenté celui qui a semblé avoir beaucoup plus de mal à marcher que de coutume.

Evoquant d'autres voyages, le pape a rappelé qu'il avait promis d'aller dès que possible au Liban, "un pays qui souffre". Il a annoncé aussi qu'il se rendrait en Hongrie en septembre.