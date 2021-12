Le nouvel ermite de la grotte du Rocher de Roquebrune-sur-Argens aspire à la quiétude

Durant cinq décennies, sa légende a dépassé largement les frontières du Var. Le 22 octobre dernier, Louis Chauvel s’éteignait à 98 ans, après une vie de méditation et de recherche de la sagesse. Une quête qui l’avait conduit des monastères cisterciens de Provence aux temples indiens, en passant par Roquebrune-sur-Argens.

Durant un demi-siècle, celui que l’on nommait frère Antoine vécut dans une grotte creusée par le temps et les éléments dans la paroi du rocher. Un lieu de retraite troglodyte haut perché où l’ermite vivait en communion avec la nature, méditait plusieurs heures chaque jour et recevait la visite de randonneurs et de personnes en quête de sens. S’il a attristé beaucoup de monde, le décès de frère Antoine ne signifie pas que sa grotte n’est plus occupée.

Depuis maintenant trois ans, c’est Laurent Seta qui réside dans la minuscule cavité au plafond bas et à l’aménagement très sommaire, avec vue imprenable sur l’A8, en contrebas. Un ami personnel et disciple de frère Antoine qui, comme lui, a passé plusieurs années en Inde. "Contrairement à ce que certaines rumeurs prétendent, Laurent n’est pas un imposteur, insiste Nathalie, sa sœur aînée. Il a effectué plusieurs voyages spirituels en Inde. Il est un authentique Sâdhu. Il s’est détaché de tout bien matériel. Mais il reste quelqu’un de tout à fait humble et humain. Il aime rire comme tout le monde. Il était très proche de frère Antoine. C’est d’ailleurs lui qui lui avait suggéré d’aller s’installer dans sa grotte alors qu’il était dans un Ehpad à Roquebrune-sur-Argens".

Des visites incessantes et épuisantes

Très mince dans son vêtement ample, assis en tailleur sur la banquette au fond de la grotte, les cheveux longs, la barbe grise et fournie, Laurent dégage une impression de calme et de sérénité. Contrairement à celui de son prédécesseur, son look correspond presque au stéréotype de l’ermite inscrit dans l’inconscient collectif.

Fils d’enseignants originaire de Sainte-Maxime, le quinquagénaire parle peu et écoute beaucoup… Mais il ne semble jamais juger son interlocuteur. Son regard s’illumine lorsqu’il pense à frère Antoine.

À l’instar de celui-ci, il cultive une foi qu’il décrit comme universelle, au-delà des religions. Mais au contraire de son prédécesseur, il n’a pas de routine fixe, mais vit au rythme de la nature… Et des visites. C’est ce que Martine Le Cam, biographe et amie de frère Antoine, appelle le paradoxe de l’ermite. "Lorsqu’ils décident de se retirer du monde, c’est le monde qui vient à eux", explique l’auteure.

S’il perpétue une tradition d’accueil, Laurent ne peut pas s’empêcher de se sentir, parfois épuisé par la fréquence des visites. "Depuis le décès de frère Antoine, cela n’arrête pas, explique-t-il. J’ai parfois l’impression d’être un cafetier, tant je prépare de cafés pour les randonneurs et les gens qui s’arrêtent".

S’il comprend l’attrait et la curiosité que son mode de vie suscite sur ses contemporains et qu’il réserve un accueil cordial à ceux qui poussent sa porte, Laurent aimerait parfois pouvoir retrouver la sérénité et la quiétude nécessaires à sa spiritualité. Le paradoxe décrit par Martine Le Cam se vérifie donc…

Dégradations et vandalisme

D’autant que, parfois, certains se montrent particulièrement irrespectueux voire malveillants. Cela fut le cas il y a quelques années, lorsque des personnes avaient pénétré dans l’habitat troglodyte (alors inoccupé) pour y graver leurs initiales sur les parois. Pas de quoi décourager Laurent. Mais il s’en passerait bien.

Voilà pourquoi les amis de Laurent lancent un appel au respect de la quiétude de l’ermite.