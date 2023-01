"Il ne doit pas sortir du monastère": le diocèse de Fréjus-Toulon réagit aux accusations d'agressions sexuelles à l'encontre d'un aumônier varois

A la lumière de ce signalement, les suivis psychologique-psychiatrique et l’interdiction d’approcher des jeunes de moins de 25 ans ont-ils été réactivés?

Il n’a plus de ministère. Il est retiré à Salernes sans fonctions depuis que Mgr Rey a eu connaissance des faits qui se sont produits aux Béatitudes dans les Vosges et qui ont fait l’objet d’une procédure canonique.

Concrètement, est-il encadré ou surveillé pour prévenir toute récidive?

Le Père d’Alès n’est pas livré à lui-même. Il est accompagné par des confrères. Des bilans sont faits... Et il y a la présence des sœurs du monastère de Salernes, d’où il ne doit pas sortir. Nous faisons en sorte qu’il ne soit pas en situation de risque, mais non, il n’a pas physiquement un "surveillant" dédié. C’est désormais la justice civile qui s’occupe de son cas.

Des faits similaires pourraient-ils avoir aussi eu lieu dans le Var?

Impossible de dire si nous savons tout. D’autres éléments peuvent arriver à notre connaissance, mais à ce jour tous les faits connus et examinés concernent des actes passés qui ont eu lieu à la communauté des Béatitudes, pas dans le Var. D’ailleurs le père d’Alès est toujours sous la juridiction de l‘évêque d’Albi. Il reste incardiné à ce diocèse, dont dépendent les Béatitudes.

Dans cette affaire, quel est le rapport du diocèse varois avec les autorités?

Nous avons signalé les faits au Procureur et souhaitons désormais que la justice fasse son travail. Nous gardons toute transparence dans ce dossier. Mgr Rey exprime à nouveau sa vive compassion aux victimes et sa volonté d’avancer, en justice et vérité, par rapport à ces situations dramatiques.

1. Noms de figures historiques vénérées par l’Église que le prêtre a choisi de porter en entrant aux Béatitudes puis à Salernes.