Exorcisme, communication avec les morts à la radio... Les pratiques, les doutes et les croyances: ils témoignent

Mais il y a plus grave encore: les possessions plus ou moins fortes. "Chaque semaine, je pratique l’exorcisme sur des personnes possédées par des entités. Dans ce cas l’individu ne s’appartient plus. C’est l’entité qui le fait agir."

"On ne peut tuer les démons mais on peut les chasser." Les armes spirituelles du père Beaublat sont son étole qu’il applique sur la tête ou le cou du possédé, l’encens, l’huile de Notre-Dame du Laus près de Gap ou l’eau de Lourdes, les prières officielles de l’Église suivant les rituels, et le crucifix-médaille de saint Benoît qui a lui-même combattu le Démon. "Dans le quotidien, je vois des choses assez banales, cependant, j’ai vécu aussi des choses impressionnantes, de gens à terre, qui vomissaient, me crachaient dessus... Certains étaient des vrais cas de possession. Ils avaient eu auparavant une connexion avec la divination ou la magie. Les démons en ont alors profité pour mettre sur eux une emprise maléfique et les éloigner de Dieu. C’est rare. La plupart du temps ce sont des emprises légères. Lors des entretiens, j’oriente aussi des consultants vers des psychiatres."

C’est impossible selon l’Église catholique et même très dangereux: "Les médiums, comme les voyants, n’ont aucun don. Ils ouvrent la porte à des entités occultes, et aux démons qui entrent en elles. Ils sont instrumentalisés par les démons, qui veulent les entraîner en enfer."

"Nous croyons en la survivance de l’âme et qu’elle est damnée ou sauvée. Nous ne savons pas où elle va. Quand on meurt, le corps retourne en poussière, l’âme va au ciel, au purgatoire ou en enfer. Mais le fait de pouvoir communiquer avec les défunts est un autre sujet."

Mais où est la frontière entre un cas de possession et un cas relevant de la psychiatrie? Et qui peut affirmer que la médecine n’est pas le seul vrai remède?

Eric-Jacques de Mollet, médium, sait faire la différence parmi sa clientèle, dit-il. Retraité de la médiumnité, il s’occupe de sa boutique ésotérique L’Abeille, à Toulon.



On y trouve tout ce qu’il faut: boule de cristal, crânes sculptés dans différentes pierres, cartes, statues africaines, et plus de 3.000minéraux du monde entier. Chaque objet a un rôle dans les sciences occultes, dont la communication avec les morts, mais aussi une puissance et une dangerosité plus ou moins importantes. "Il y a des minéraux que je ne vends pas à n’importe qui", explique-t-il. Le cristal est le plus puissant mais aussi le plus dur à maîtriser.

"J’ai un crâne ovni exceptionnel en cristal de roche. Il permet de se connecter avec les défunts." Ovni s’explique par sa forme. Son prix? 7.000 euros. Il vend aussi les boules de cristal, de la plus simple à 80 euros, à la plus chère entre 10.000 et 15.000 euros.

"Entrer en communication avec l’au-delà est dangereux, alerte Eric-Jacques de Mollet. Il y a des protections à mettre en place." Car un esprit maléfique peut toujours répondre. Parmi ces rituels: faire brûler de la sauge blanche, des bougies noires et surtout pas blanches, de l’encens Palo Santo ou garder près de soi certaines pierres comme la shiva noire.



"C’est la pierre universelle la plus puissante, pour entrer en contact avec les esprits. Mais il faut y associer d’autres pierres." Eric-Jacques de Mollet est intarissable. "Pas besoin de pendule, explique-t-il, c’est une aide, pas un moyen de communiquer." L’occultisme n’a pas de limites. Lui, dit qu’il n’a besoin de rien pour "parler" avec les esprits.

Des messages à la radio