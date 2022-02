"Emu" et "préoccupé" par le conflit en Ukraine, le Diocèse de Monaco appelle à la prière et aux dons

Quatre jours après le début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le Diocèse de Monaco a attendu l'heure de la messe dominicale pour réagir par voie de communiqué.

"C’est avec émotion et préoccupation que Mgr Dominique-Marie David, archevêque de Monaco, et l’ensemble du diocèse, ont suivi la terrible actualité qui touche actuellement l’Ukraine et toute la région. À la suite du Saint-Père, Mgr David rappelle avec force que la paix est un bien inestimable pour les peuples. Le fait qu’une situation de guerre, lourde de conséquences, se déclenche sur le territoire européen qui a connu tant et tant d’épreuves à travers les siècles, est une invitation forte pour chaque chrétien, à œuvrer pour toujours plus de paix, en commençant par ce qu’il a de plus proche."

"l’Église catholique en Principauté n’a pas vocation à interférer dans les questions de politique internationale"

Précisant que "l’Église catholique en Principauté n’a pas vocation à interférer dans les questions de politique internationale", le Diocèse "encourage néanmoins toutes les initiatives qui permettraient de renouer les négociations".

Un message qui fait suite à celui du pape François, dès vendredi. "Toute guerre laisse le monde pire que dans l'état où elle l'a trouvé. La guerre est toujours un échec de la politique et de l'humanité, une capitulation honteuse, une déroute devant les forces du mal."

Ce vendredi, le Saint-Père s'était d'ailleurs rendu à l'ambassade de Russie à Rome pour "exprimer sa préoccupation" et réitérer son vœu que le dialogue reprenne entre Russes et Ukrainiens pour sortir de cette guerre.

le diocèse "assure de sa proximité les ressortissants russes et ukrainiens

de la Principauté"

A Monaco, qui compte 749 résidents de nationalité russe [recensement de 2016], Mgr Dominique-Marie David "assure de sa proximité les ressortissants russes et ukrainiens de la Principauté et invite les fidèles de son diocèse à une prière instante pour la paix (...) au moment où la sainte période du Carême va débuter".

Le Diocèse de Monaco relaie enfin la demande de Caritas Monaco de contribuer à l'aide internationale (lire ci-dessous).