À la suite du rapport Sauvé, l'Eglise catholique va indemniser les victimes de pédocriminalité

L'année 2021 sera-t-elle, pour l'Eglise catholique de France, celle du tournant? Le rapport de la commission Sauvé sur la pédocriminalité en son sein depuis 1950 a causé une onde de choc dans toute l'institution et ouvert la voie à des réparations pour les victimes.

Le 5 octobre, c'est la déflagration. A Paris, devant les membres du clergé et de la vie religieuse, le président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase), Jean-Marc Sauvé, égrène des chiffres "accablants", fruit de deux ans et demi de travail avec les 21 autres membres de cette instance.

Environ 216.000 victimes - lorsqu'elles étaient mineures - de prêtres, diacres et religieux depuis 1950, selon son estimation. Voire 330.000 si l'on y ajoute les victimes de personnes en lien avec l'Eglise (enseignants, surveillants...). Et pas moins de "2.900 à 3.200" prédateurs hommes, prêtres ou religieux.

Mise à part la famille, premier foyer de prédation, le rapport fait clairement apparaître une prévalence trois fois plus forte des agressions sexuelles dans l'Eglise que dans l'école publique.

Au total, il y a eu "un ensemble de négligences, de défaillances, le silence et une couverture institutionnelle qui ont présenté un caractère systémique", assène Jean-Marc Sauvé, en exhortant l'Eglise à reconnaître sans détour toute sa "responsabilité". Commanditaires du rapport, l'épiscopat et les congrégations religieuses confessent leur "honte absolue" et leur "effroi" face à ce "désastre".

Quant aux victimes, elles saluent un "jour historique" et la reconnaissance de leurs récits. Réunies en collectif, elles réclament l'application urgente des 45 recommandations de la Ciase, en particulier la mise en place de démarches de réparation.

Travail à généraliser

Après une polémique causée par son président, l'archevêque de Reims Eric de Moulins-Beaufort, sur le secret de la confession "plus fort que les lois de la République" - une "formulation maladroite", reconnaîtra-t-il -, la Conférence des évêques de France réunit début novembre son assemblée plénière à Lourdes.

Ses 120 membres reconnaissent la "responsabilité institutionnelle" de l'Eglise dans les actes pédo-criminels et leur "dimension systémique". Et ils annoncent pour les victimes, même de faits prescrits, la création d'une instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, chargée entre autres des indemnisations financières qu'ils s'engagent à financer "en se dessaisissant de biens immobiliers".

Deux semaines plus tard, c'est au tour des congrégations religieuses de mettre sur pied une commission indépendante de reconnaissance et de réparation, d'abord destinée à proposer une médiation aux victimes.

Ces deux organismes seront opérationnels dès le début de l'année 2022, promettent leurs deux présidents - respectivement la juriste Marie Derain de Vaucresson et le magistrat honoraire Antoine Garapon - deux personnalités hors-l'Eglise. Des groupes de travail dirigés par des laïcs vont aussi être constitués pour discuter de la gouvernance de l'Eglise ou de la place des laïcs qui s'y investissent, en particulier des femmes.

Un rapport "discutable"

Endossées sans réserve par leurs commanditaires, les conclusions du rapport ont toutefois suscité des critiques, exprimées plus tard. Fin novembre, huit membres de l'Académie catholique - une instance non-officielle qui rassemble des intellectuels catholiques - ont dénoncé une "méthodologie défaillante", des "carences sérieuses" et des recommandations "discutables". Entre les lignes, ils refusent qu'une instance "sans autorité ecclésiale ni civile" ose imposer à l'Eglise le sens des réformes à mettre en place.

Le pape François, qui avait dans un premier temps dit "sa honte" et "son immense chagrin", a récemment confié n'avoir pas lu le rapport. Et invité à la prudence quant à son "interprétation": impossible de lire de la même façon une situation historique aujourd'hui et il y a soixante-dix ans, a-t-il dit en substance. Des propos qui font bondir François Devaux, cofondateur de l'association La Parole libérée, à l'origine des affaires Preynat et Barbarin, aujourd'hui dissoute. Il réclame au Vatican de reconnaître la responsabilité de l'institution, "pour l'Eglise du monde".

Avant la France, d'autres pays tels l'Irlande, l'Allemagne, l'Australie ou les Pays-Bas ont mené le travail de transparence de la commission Sauvé et mis en place des mécanismes d'indemnisation. "Ma conviction, c'est que ce travail de mise au jour dans l'Eglise catholique devrait être généralisé", confiait récemment M. Sauvé à l'AFP.

Mi-novembre, l'épiscopat portugais a à son tour créé une commission nationale sur les violences sexuelles sur "mineurs et adultes vulnérables" et l'accompagnement des victimes.