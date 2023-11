"Ça nous a fait du mal": le témoignage poignant du grand-père d’un élève accusé à tort d’avoir prié dans une école de Nice

"Ça nous a fait du mal, beaucoup de mal. On essaie de protéger le petit." Au téléphone, ce lundi 20 novembre, le grand-père est très ému. Le grand-père d’un des trois gamins accusés à tort d’avoir fait une prière à l’école.

Il y a trois jours, la mairie de Nice informait la presse: des enfants de CE2 de l’école Pierre-Merle au port auraient fait une prière pendant le temps de midi. Emballement politique, médiatique…

Mais tout était faux: les petits ne priaient pas, ils jouaient comme des gosses de huit ans. Sous un arbre de la cour où était suspendu un petit sac blanc pour le protéger de la chenille processionnaire, ils ont fait une ronde invoquant la dame blanche. Un jeu pour se faire peur. Un jeu qui a fini par leur faire peur de vrai: les élèves ont été convoqués par la directrice pour faire un dessin mimant les gestes qu’ils auraient faits.

Les parents, eux, ont été convoqués par le maire de Nice, Christian Estrosi. Et ils souffrent aujourd’hui, témoigne le grand-père de l’un d’eux qui préfère garder l’anonymat pour "préserver le petit".

"Ce ne sont que des bébés qui n’ont jamais entendu parler de prière"

"L. et T. [deux des enfants accusés] ne sont que des bébés. Ils ont encore leurs doudous et n’ont jamais entendu parler de prière. On trouve cela très injuste, souffle-t-il. Mon petit-fils m’a raconté qu’il avait vu un fantôme, la dame blanche, et qu’avec ses copains, ils lui ont demandé de venir… On a eu des coups de fil. Le soir, quand je l’ai récupéré, il n’avait qu’une crainte: se faire punir. Je l’ai tout de suite rassuré".

Il ajoute: "Ma fille, qui est infirmière, s’est rendue à la convocation de la mairie, vendredi 18 novembre, après une nuit de travail. Elle n’a pas été reçue par Christian Estrosi contrairement à ce qui a été dit dans la presse. Mais par deux messieurs, l’un d’eux devait être un adjoint. A la sortie, une secrétaire ou une assistante du maire lui a dit qu’ils avaient compris et qu’ils allaient faire un communiqué dans ce sens".

"M. Estrosi se serait grandi en disant les choses comme elles se sont réellement passées"

Mais ça n’a pas été le cas, poursuit-il, amer. "On est déçus par l’institution. Par la directrice qui a fait le signalement en nous expliquant qu’elle n’était pas directrice pendant le temps de cantine. Par M. Estrosi aussi. Qu’il se trompe, ça peut arriver. Mais avec ce que les trois familles lui avaient expliqué, il aurait pu faire un mea culpa, il aurait pu reculer. Au lieu de ça, il a fait un communiqué qui a continué d’accuser nos enfants. On a été harcelés par les médias. CNews attendait ma fille et le petit sur le parvis de l’école…"

Il est remonté: "On ne demandait même pas des excuses mais la vérité… M. Estrosi se serait grandi en disant les choses comme elles se sont réellement passées. Il est extrêmement décevant".

"Et si c’était arrivé à une famille musulmane?"

Son petit-fils "va bien, même si c’est fragile, il va bien parce qu’on le protège au maximum. On a la chance d’être une famille catholique qui tient bien sur ses pattes. Et si la même injustice était arrivée à une famille musulmane? Je ne cesse d’y penser. Et si cela était arrivé à une des nombreuses familles de l’école Pierre-Merle qui est une école métissée, mélangée, et pleine d’amour. Mon petit-fils a plein d’amis noirs ou musulmans, des familles qui portent des valeurs républicaines et qui élèvent très bien leurs enfants. C’est une école pleine d’amour; les petits se serrent dans les bras, quelles que soient leurs origines ou leurs religions. C’est beau. C’est vraiment une école riche à laquelle on cherche des poux pour faire de la politique, c’est très décevant et triste".