On était dans les coulisses du 7/10 de France Inter, matinale la plus écoutée de France

Même s’il chante qu’il a le pouvoir de retourner sa veste toujours du bon côté, Jacques Dutronc a parfaitement su saisir l’atmosphère de Paris dès potron-minet. "La Tour Eiffel a froid aux pieds. L’Arc de Triomphe est ranimé. Et l’Obélisque est bien dressé. Entre la nuit et la journée. Il est cinq heures. Paris s’éveille". Le soleil n’est pas encore levé quand la station "Bir-Hakeim" de la ligne 6 nous éjecte en ce matin de début septembre. Le pont qui porte également le nom de ce désert libyen rendu célèbre en 1942, constamment pris d’assaut par des mariés qui souhaitent se faire photographier devant la Tour Eiffel, est désert.

Il y a bien quelques joggeurs et taxis dans les rues mais, globalement, les abords de la Maison de la radio dans le XVIe arrondissement sont vides.

Au cinquième étage de cet imposant bâtiment qui abrite toutes les stations de Radio France se joue, chaque matin, une partition incroyable, celle de la matinale de France Inter, la plus écoutée de France – 4,5 millions d’auditeurs en cumul en 2023 selon Médiamétrie – et orchestrée par le duo Nicolas Demorand-Léa Salamé.

Pour cette rentrée, les équipes ont rajouté 30 minutes pour atteindre 3 heures de direct entre 7h et 10h. "Sur le papier, c’est 30 minutes en plus, mais en réalité c’est une nouvelle émission d’une heure entre 9h et 10h qui a un impact sur les deux heures précédentes", détaille Nicolas Demorand, chef d’orchestre de la matinale depuis 2017.

"C’est physique"

Trois heures de direct, il faut pouvoir les porter sur son dos. "C’est physique, confesse Demorand à la fin de la matinale du jour. Je suis rincé, c’est un objet d’une précision ultime qui doit tourner comme une horloge".

Lorsque le coup d’envoi est donné, à 7h, l’équipe de la matinale est sur le pont depuis un moment. Mickaël Thébault, l’un des rédacteurs en chef de la matinale, est debout depuis "00h54" précise-t-il. Une conférence de rédaction a eu lieu à 4h pour caler les derniers sujets avant que chacun ne parte dans son bureau écrire ses lancements. Une matinale de trois heures obéit à un chemin de fer précis, surtout quand elle comporte quatre JT dont celui de 8h, présenté par Florence Paracuellos, qui demeure le plus écouté de France avec 2,4 millions d’auditeurs, et plusieurs interviewes.

Au menu du jour: Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, le comique Panayotis Pascot, deux journalistes qui viennent de publier un livre sur les crèches privées, une jeune autrice et deux intervenants autour d’un débat sur la défiance envers les politiques.

30 personnes vont se succéder au micro

Pendant trois heures, près de trente personnes différentes vont prendre la parole, chroniqueurs, invités et journalistes confondus. C’est dense. Il y a du monde partout mais le studio 511, lieu de la matinale, est calme. En régie, tout est sous contrôle en permanence.

La matinale est copieuse, on aborde le sujet des pizzas hawaïennes à la suite d’une étude très sérieuse du Washington Post, du FC Sochaux, de l’actualité brûlante avec le décès d’un jeune de 16 ans dans les Yvelines, la nuit précédente, lors d’un accrochage avec une voiture de police, de culture, de la coupe du monde de rugby qui approche. On parle de tout, et à tout le monde. Nicolas Demorand enchaîne les lancements, les relances, il n’arrête pas. Son acolyte Léa Salamé a trois gros morceaux sous le coude: un entretien avec Olivier Veran pendant près de 20 minutes en duo avec Demorand, un débat à animer ensuite et une dernière interview avec Panayotis Pascot.

Nouveauté de la saison, l’interview de Sonia Devillers, à 7h50, pendant 10 minutes. Et c’est long 10 minutes dans une matinale radio. "C’est un nouvel exercice alors j’essaie de dompter le timing, ce n’est pas évident de garder le fil de l’interview tout en regardant la montre en permanence", confesse Sonia Devillers. L’horloge du studio est un repère.

Il faut composer avec sans la fixer en permanence. "Il ne faut pas donner l’impression que l’on court après l’horloge, tempère Demorand. On est encore en train de chercher notre rythme sur cette nouvelle organisation, ce matin, j’ai rendu l’antenne à 10h et 40 secondes, ce n’est pas normal. Un format de matinale, avec le temps, c’est comme une seconde peau, on finit par savoir où on peut gratter du temps".

Train à pleine vitesse

D’ailleurs, en fin d’émission, le chef d’orchestre a bien senti qu’il fallait couper quelque part et fait passer le message à Mathilde Serrell, qui clôt la tranche avec son entretien "Nouvelles têtes", qu’elle doit enlever trois questions pour rester dans les clous. Un train lancé à pleine vitesse que l’on peut ajuster en temps réel, c’est ça, aussi, une matinale. "Le direct vous réveille même si vous avez peu dormi. A 7h, quand je prends l’antenne, il se passe quelque chose, c’est comme une pédale d’accélérateur, une puissance s’empare de vous..."

Pourtant, après un tel shoot d’adrénaline, il faut bien redescendre. "J’ai besoin de 2 à 3 heures pour me vider la tête, poursuit Demorand. Je lis un bouquin, je regarde une série ou, parfois, je ne fais rien. Mais en ce moment, comme on est sur un nouveau format, je ne fais que penser à la matinale, c’est un outil vivant que je dois m’approprier. La semaine prochaine, promis, on sera à l’heure ", rit-il.