Émissions supprimées, démissions, restructuration... Début d'année très mouvementé sur Agora FM

Magali Conesa Mozin a pris la présidence d’Agora Côte d’Azur en 2019, succédant à Gilbert Andrucciolli qui occupe actuellement la vice-présidence.

"Agora a vécu de plein fouet le départ de Vicky Berardi qui était un pilier très important et qui avait tissé des relations très proches avec les bénévoles. Il a donc fallu continuer après elle, explique la présidente. Il est vrai que le confinement nous a éloignés les uns des autres. Il nous a éloignés physiquement avec les bénévoles puisqu’il n’y avait plus d’émission à la radio, mais aussi avec les auditeurs. Avec l’arrivée de Xavier Fulbert, il y a eu une restructuration technique où nous avons travaillé sur notre qualité de diffusion et d’écoute. Cela nous a beaucoup mobilisés. Dans le lot, il y a forcément des personnes insatisfaites du changement. Mais on ne peut pas faire du Vicky sans Vicky. Nous avons notre part d’erreur car nous n’avons peut-être pas été assez proches et nous n’avons pas eu le temps d’expliquer les choses. Le plus important est de garder un respect mutuel."

Des formats plus courts

Désormais, trois animateurs rythment la journée, un le matin, un le midi et un le soir. "Nous sommes partis sur des formats plus courts et un technicien est toujours présent dans le studio, poursuit-elle. Nous avons revu la grille avec des plages aménagées en fonction des animateurs avec de petites chroniques. Nous ne voulons plus d’émissions de playlist et de musique sans acteurs locaux. «