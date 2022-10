4 choses à savoir sur Tristan Lopin, avant sa venue dans le Var ce mardi

Il a écrit ce spectacle durant le confinement

Après un premier seul en scène, Dépendance affective, où l’humoriste revenait sur sa recherche du grand amour, parsemé de vannes légères, Tristan Lopin a changé son fusil d'épaule pour Irréprochable, son nouveau spectacle, avec des thèmes plus sombres. Influencé, lors de l’écriture, par le premier confinement.

"Je sortais de deux ruptures amoureuses, qui m’ont mis dans une posture compliquée et ont ramené de vieilles angoisses. Le confinement m’a permis de faire le point là-dessus, ça m’a donné de la matière. J’ai fait un bilan de ces choses essentielles qui peuvent concerner n’importe qui. D’où l’idée d’en faire un spectacle mais qui est drôle! (rires). Quand on parle d’angoisses, ça peut faire peur mais il y a beaucoup de vannes."

Il aborde des sujets forts dont un drame personnel

Les thèmes abordés sont plus engagés: le féminisme, l’écologie ou la fausse image que l’on essaye de donner aux autres. "Ça a donné le titre du spectacle. Longtemps, j’ai eu ce sentiment d’être celui qui ne fait jamais de vague. C’est difficile de se dire que même si l’on ne fait pas toujours les choses bien, ce n’est finalement pas si grave. Le fait d’accepter de ne pas être irréprochable est une libération."

Une libération qui lui permet de rire de tout, même de drames personnels. En effet, l’humoriste revient sur le viol qu’il a subi lorsqu’il avait 13 ans. "Ça n’a pas été facile d’en parler. Le tourner sous la forme de l’humour, un humour noir évidemment, a eu un effet cathartique pour moi et, je l’espère, pour les personnes qui ont été victimes. C’est un sujet d’actualité depuis #metoo. Je souhaitais apporter une autre voix et amener la réflexion autrement. J’avais une appréhension que le public n’apprécie pas mais, finalement, cela a été très bien reçu. J’ai eu pas mal de messages me remerciant d’en parler, c’est galvanisant de se dire que l’on n'est pas seul."

Il est devenu chroniqueur sur France Inter

Depuis avril dernier, Tristan Lopin est l’un des humoristes récurrents de La Bande originale, émission de fin de matinée sur France Inter, présentée par Nagui.

"Ce sont des chroniques faites en fonction de l’invité. Un mélange d’actualité générale et de celle de l’invité. C’est très chouette. Ça faisait longtemps que je voulais en être, il y a une très bonne ambiance. J’ai l’impression que tout le monde est content (rires), c’est le principal. En termes d’écriture, c’est un bon compromis entre le spectacle et les pastilles que je fais sur Instagram. Mais je suis un peu payé donc je ne dis pas non (rires)."

Il a un lien avec Arsène Lupin

Ce n’est pas une info du Gorafi. Le célèbre héros de romans et gentleman cambrioleur, imaginé par Maurice Leblanc, devait au départ s’appeler Arsène Lopin. C’est le nom de l’arrière-arrière-arrière grand-père de Tristan. Il fut conseiller municipal de Paris de 1871 à 1890. Ne voulant pas être associé à ce personnage, l’aïeul de l’humoriste a intenté un procès qui força l’auteur à changer une lettre pour devenir Lupin. "C’est une histoire vraie, c’est écrit en préface du premier tome."

Savoir+

Mardi 11 octobre, à 20h30. Salle Félix-Martin (186, boulevard Félix-Martin), à Saint-Raphaël. Tarifs: 20 €, réduit 13 €.

Vendredi 11 novembre, à 20h30. Salon Riviera Royal Casino à Mandelieu-la-Napoule. Tarifs: 27,70 €, réduit 22 €.

Vendredi 18 novembre, à 20h30. Espace Julien à Marseille. Tarifs: 32 €, réduit 29 €.