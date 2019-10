Monaco participe à une réflexion européenne sur le racisme

À l’occasion de la célébration du 25e anniversaire de l’institution de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, une délégation monégasque* a participé, les 26 et 27 septembre derniers à Paris, à la conférence de haut niveau organisée par la présidence française du Comité des ministres du Conseil de l’Europe autour du thème : « Sur la voie de l’égalité effective : faut-il de nouvelles réponses au racisme et à l’intolérance ? ».

Étaient également présents à cette Conférence, Patrice Davost, membre de l’ECRI, et Anne Eastwood, Haut-commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation.

Cette conférence a permis de dresser le bilan des réalisations et des progrès accomplis, en Europe, dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, la discrimination, la xénophobie et l’intolérance et d’analyser les tendances actuelles qui démontrent la persistance de ces problèmes, exacerbés par les tensions migratoires et les politiques d’austérité, la banalisation du discours de haine et la persistance de discriminations à l’encontre des groupes vulnérables.

Les discriminations à l’heure des nouvelles technologies

Une attention particulière a été portée à deux thématiques d’intérêt majeur :

- L’inclusion dans la société des personnes exposées au racisme et à l’intolérance en raison de leur appartenance réelle ou supposée à un groupe ;

- La gestion des opportunités et des risques que représentent les nouvelles technologies et Internet en matière d’égalité et de lutte contre le racisme, l’intolérance et la discrimination.

Pour mémoire, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) est une commission indépendante créée en 1993 par une Déclaration lors du premier Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe.

L’ECRI se compose de 47 membres désignés selon des critères d’indépendance, d’impartialité, d’autorité morale et d’expertise dans le traitement des questions relevant de sa compétence.

Monaco est membre de l’ECRI depuis son adhésion au Conseil de l’Europe, en 2004. L’ECRI a effectué trois visites d’évaluation à Monaco, dont la dernière était en 2015. Les conclusions relatives à la mise en œuvre par Monaco des recommandations considérées comme prioritaires par l’ECRI et faisant, à ce titre l’objet d’un suivi intermédiaire, ont été adressées au Gouvernement monégasque le 5 décembre 2018.