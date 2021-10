Psychiatre, psychologue, psychothérapeute: on vous aide à vous y retrouver entre les différents professionnels de la santé mentale

Mais on peut aussi être amené à pousser, tout seul, la porte d’un psychologue. Notamment, résume Clarisse Vollon, si on souhaite "engager une démarche personnelle de remise en question ou pour essayer de travailler sur des aspects qui vous font souffrir dans votre quotidien".

C’est la spécificité du master qui fait que le psychologue est un soignant ou non. "Le master nécessaire pour être psychologue clinicien, c’est un master de psychologie clinique et psychopathologie."

Il en existe en réalité plusieurs types, proposant des approches et des prises en charge différentes. Certains ont des titres qui attestent d’une formation sérieuse. D’autres non.

Une fois cette "prospection" effectuée, vient le temps de la première rencontre, un moment où on peut encore être vigilant. D’abord, note Clarisse Vollon, "le psy n’est pas supposé proposer tout de suite une prise en charge". Ensuite, le patient peut lui aussi poser des questions sur la pratique du professionnel, sur sa formation, ses orientations. La psychologue explique qu’elle-même commence par des entretiens préliminaires. "Ils ont pour objectif de voir comment le patient se sent avec moi et comment moi je me sens avec eux." Et d’affirmer: "Il s’agit avant tout d’une rencontre humaine, donc il y a un travail d’accordage dont il faut se laisser le temps."

Ici, le conseil de Clarisse Vollon, c’est de se méfier de praticiens qui multiplieraient les outils – théories comportementales et cognitives, l’EMDR (pour Eye movement desensitization and reprocessing, en français désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires) ou encore l’hypnose. "C’est comme au restaurant: s’il y a trop choses au menu, ce n’est pas bon signe", image-t-elle.

On peut partir du bon pied en s’assurant que le professionnel qu’on envisage de consulter dispose bien d’un numéro Adeli. S’agissant d’un professionnel soignant, on peut s’assurer qu’il est bien répertorié en tant que tel. Il suffit pour ça de consulter l’ Annuaire santé en ligne. Un garde-fou institutionnel en somme.

Clarisse Vollon, dans sa pratique libérale, travaille avec des psychiatre qui lui adressent des patients dont les symptômes sont stabilisés par leur traitement pharmacologique: "Ça me permet, à moi, de travailler de façon plus apaisée sur les différents registres de sa vie psychique, son histoire, sur ce qui a entraîné ses symptômes..."

"C’est intéressant, ajoute-t-elle, d’avoir un psychiatre, qui va s’intéresser à tout l'aspect pharmacologique de la prise en charge d’un patient, notamment pour stabiliser les symptômes afin d’aller au-delà de ce qui l’envahit dans l’ici et maintenant, et d’avoir un psychologue pour une prise en charge psychothérapeutique et un travail sur d’autres aspects de la vie psychique du patient."

Quand le consulter? On peut consulter un psychiatre sans passer par son médecin traitant. "Ça fait partie des rares spécialistes où il n’est pas nécessaire de consulter un généraliste pour être remboursé directement, indique Clarisse Vollon. D’ailleurs, les gens s’orientent plus facilement vers un psychiatre qu’un psychologue, pour la simple et bonne raison que les psychiatres sont remboursés par la sécu."

Le psychanalyste

Contrairement au titre de psychologue ou de psychiatre, celui du psychanalyste n’est pas protégé par la loi. "Demain, vous vous installez, vous pouvez vous dire psychanalyste: il n’y a pas de problème!", lance Clarisse Vollon.

La psychologue clinicienne souligne cependant que, par définition, "un psychanalyste est quelqu’un qui a suivi une analyse et qui a rejoint un cercle, une école, une société de psychanalytique, y est affilié et en suit l’orientation". Par exemple, la Société psychanalytique de Paris, "sérieuse et reconnue", ou l’École de la cause freudienne.

En fait, la psychanalyse est souvent utilisée par les psychologues cliniciens ou psychiatres comme un outil, une orientation de travail. La psychologue illustre: "Dans mon cabinet, je fais des psychothérapies d’orientation psychanalytique. C’est-à-dire que j’utilise la théorie psychanalytique pour travailler avec mes patients." Au même titre que d’autres professionnels favorisent les théories comportementales et cognitives, l’EMDR (pour Eye movement desensitization and reprocessing, en français désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires) ou encore l’hypnose.

Un psychologue clinicien ou un psychiatre peut donc se revendiquer psychanalyste. Mais on peut se dire psychanalyste sans être ni l’un, ni l’autre. Il faut donc être particulièrement vigilant, assure Clarisse Vollon. "Si on veut engager une démarche psychanalytique vraiment soutenue, le plus sûr, c’est d’aller sur les sites web de sociétés psychanalytiques qui sont reconnues. On y trouve des annuaires de psychanalystes… Il y a du sérieux!"

Quand le consulter? "On consulte un psychanalyste pour engager un travail d'introspection poussé et mettre en lien notre histoire avec nos processus de fonctionnement actuels, notamment ceux qui ont tendance à se répéter et nous mettent en souffrance et nous empêchent d’avancer", décrit la psychologue.

Ce travail est ici possible grâce au dispositif psychanalytique qui propose le divan. "Il permet de ne pas voir le psy et donc d’être moins attaché à ses réactions." Ainsi, le patient "peut explorer des parties de lui, qui seraient moins accessibles en face à face".

Le psychothérapeute

Le titre de psychothérapeute est protégé depuis une loi de 2004 puis un décret de 2010. Il est délivré à condition de présenter un dossier à l’Agence régionale de santé. Le dossier doit attester d’au moins 400 heures de formation à la psychopathologie clinique et au moins cinq mois de pratique en stage dans un environnement professionnel au contact de patients.

De fait, les psychologues et psychiatres sont donc aussi des psychothérapeutes. Ceux qui ne sont ni psychologue, ni psychiatre, précisent généralement qu’ils sont psychothérapeutes ARS. "Dans ce cas, il faut être vigilant, remarque Clarisse Vollon. D’abord, ça veut dire qu’il n’est pas passé par l’université pour sa formation, mais par une école privée, payante. Là, il peut y avoir de tout." Chaque ARS présente toutefois les écoles agréées dans sa région et qui délivre des diplômes reconnus par l’État.

La clinicienne estime cependant qu’il y a "suffisamment de psychologues sur le terrain qui sortent de l’université avec une formation sérieuse, avec un cadre théorique et pratique affirmé et reconnu par l’État, pour se tourner directement vers eux".

Quand le consulter? S’agissant le plus souvent de psychologues cliniciens ou de psychiatres, on consulte un psychothérapeute dans le même cadre que ces derniers.