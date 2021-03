Psy Time - Comment mieux gérer l'isolement des séniors pendant le confinement? Posez vos questions à nos psychologues

Les conséquences psychologiques du confinement sur nous tous n’est plus un secret. Nous l’entendons, au quotidien, dans les médias depuis maintenant plus d’un an. Mais qu’en est-il de nos séniors placés en Ehpad? Que ressentent-ils? Comment gèrent-ils l’isolement auquel ils font face? Certaines familles nous affirment que ces alternances confinement/déconfinement/reconfinement précipitent les démences séniles.

D’autres nous rapportent que beaucoup se sont laissés aller… jusqu’à la mort. Claire Patry, gériatre à l’hôpital Bretonneau à Paris, le confirme: "le confinement qui protège les personnes âgées les menace aussi. C’est très mal vécu. Nous constatons une sorte de déclin moral devant l’isolement".

À travers les divers témoignages recueillis ici et là, il semblerait que ce syndrome de glissement, phénomène bien connu, soit accéléré, malgré la bienveillance et le professionnalisme des équipes soignantes. Mais alors quelle serait la solution?

Posez vos questions à nos deux psychologues dans le formulaire ci-dessous.