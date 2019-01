Pourquoi certaines personnes se laissent-elles gagner par le "syndrome Calimero" ?

Certaines personnes passent leur temps à se plaindre. Qu’est-ce que cela cache ?

D’abord, il y a dans notre culture judéo-chrétienne, quelque chose de l’ordre du mea culpa. Cette façon de culpabiliser place les gens dans une attitude de défense. L’insatisfaction en est une.

Ensuite, au niveau social, quand on a le sentiment d’être invisible dans une société à tendance autoritaire (comme la nôtre), on veut manifester sa présence et son identité. Si cette dernière est bousculée par une perte de territoire alors, je vais produire de l’insatisfaction : au lieu d’épouser les rythmes de la vie, "je m’oppose, donc je suis".

On dit souvent que l’identité c’est l’affirmation de soi....