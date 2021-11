Pour éviter le burn out, ces experts partagent leurs conseils

D’ailleurs, elles les partagent: "Il nous arrive de mener des ateliers de sensibilisation en entreprise. On en profite pour donner un maximum d’informations et de ressources dont les salariés pourront se saisir pour aller plus loin. On explique le mécanisme du stress, on donne pas mal d’indicateurs qui permettent de mesurer le risque."

Alice Panier et Eloïse Maillardet sont psychologues du travail et interviennent principalement sur demande du médecin du travail. Elles ne font pas de suivi, mais elles peuvent orienter vers d’autres spécialistes qu’elles jugent plus adaptés à la problématique. "On est vraiment dans le contrôle, dans le préventif", souligne Alice Panier. Avant d'expliquer qu’il existe des outils pour identifier les facteurs de risques.

À l’ Ametra 06 , on nous parle justement de "prévention primaire". C’est-à-dire que le rôle des Services de prévention et de santé au travail est d’agir bien en amont des crises potentielles, au niveau collectif. L’idée c’est de balayer tous les risques psychosociaux. Le stress, les violences, le syndrome d'épuisement – qui peut mener au fameux burn-out.

Ce que l’on sait moins, c’est que les employés peuvent demander à être reçus par un spécialiste à n’importe quel moment, quelle que soit la demande et sans que l’employeur en soit informé. Cinq ans, c’est long et il peut être nécessaire d’agir avant la prochaine visite.

La vie en entreprise est loin d’être un long fleuve tranquille, mais elle a aussi l’avantage d’être structurée et de proposer aux salariés un accès privilégié aux Services de prévention et de santé au travail [ex-médecine du travail].

Eloïse Maillardet nous dresse la liste des facteurs de risques: "Intensité ou complexité du travail, rapport sociaux, insécurité de l’emploi, sens du travail – a-t-il du sens? est-il en adéquation avec nos valeurs personnelles –, exigences émotionnelles – liées au public particulier auquel on est confronté –, autonomie – on peut se demander quelle marge de manoeuvre on a pour mener à bien notre mission, si on peut encore développer des compétences et donc s'épanouir encore, si c’est trop répétitif pour nous permettre d’évoluer."

La différence entre un "coach" – la branche se développe très solidement depuis plusieurs années – et Didier Veschi? "Un coach est un peu un médiateur. C’est utile et ça fonctionne bien. Mais j’ai le regard du psy, la casquette psychothérapeutique, et j’arrive à déceler quand quelqu’un est en grande souffrance. Cela peut-être grandement utile, même si je ne viens pas à ces séances-là pour faire de la thérapie de groupe."

Il est généralement interpellé par les directeurs: "Souvent dans des moments de transition. Parfois, avec l’ambition de travailler sur la qualité de vie au travail. Certaines boîtes mettent déjà de belles choses en place pour leurs équipes mais ont le souhait d’aller encore plus loin. Et puis, il y a les sociétés en situation de crise… elles font appel à moi ou à d’autres professionnels, même si ce n’est pas simple, mais on ne peut pas être tout le temps dans le déni de ce qui se passe autour de nous."

Pendant au moins deux jours, in situ, je suis entre le psychologue clinicien et le psychologue du travail. On aborde des cas pratiques. Quelqu’un raconte une scène de vie au travail et on analyse les pratiques.

Il a affiné sa méthode au fil des ans et des expériences pour proposer un accompagnement spécifique des entreprises – un coaching – entre théorie et pratique.

Didier Veschi est psychologue clinicien et psychothérapeute à Nice depuis 1997. Depuis un peu plus de dix ans, il est consultant pour le monde du travail. Une spécialité qui s’est développée naturellement après que l’actuel Pôle Emploi l’a sollicité au moment de la fusion Anpe - Assedic. "C’était aux alentours de 2009 et ça correspondait aussi aux premiers suicides à France Telecom. Au moment de la fusion, certains ont développé des angoisses. Je suis intervenu dans toute la France, en préventif, autour des risques psychosociaux."

Les anxieux auront vite fait de basculer si l’univers professionnel est pressurisé ou se dégrade. Didier Veschi et ses pairs sont, à ce moment-là, plus avisés pour entamer un accompagnement sur le long.

La thérapie, c’est au cabinet. Et là aussi, il reçoit des salariés fragilisés psychologiquement. "Moi, je recommande toujours d’aborder le souci avec la médecine du travail. Ils ont la connaissance de l’entreprise, ils sont là pour ça, pour cette écoute-là et pour intervenir éventuellement. Mais il est vrai que la santé mentale globale de la personne et la santé mentale du professionnel, qu’il est aussi, sont intrinsèquement liées."

Les femmes en équilibre sur un fil

Les femmes en entreprise sont généralement davantage prises dans ce tourbillon de facteurs de risques psychosociaux. La charge personnelle, familiale et celles liées au travail s’accumulent et pèsent sur leur santé mentale. La fameuse "charge mentale". Elles seraient d’ailleurs plus sujettes aux dépressions et autres burn out que la gente masculine.

Les femmes sont 1,3 fois plus susceptibles d'être en situation d'anxiété que les hommes.

En effet, une "multiplicité d’injonctions sociales très fortes pèsent sur la santé mentale des femmes", comme le révèle un document Ipsos du 19 février 2021: "Dans le secteur privé, les femmes sont 1,3 fois plus susceptibles d'être en situation d'anxiété que les hommes (66% des femmes contre 50% des hommes), y compris pour les cas d’anxiété sévère (16% des femmes contre 12% des hommes)." Et la crise du Covid n’aurait rien arrangé.

L’avis du psy? Il acquiesce. "C’est juste. Mais attention, on parle beaucoup de burn out et fort heureusement c’est un phénomène plutôt rare. On parle de surmenage, de dépression, oui… mais le burn out, c’est vraiment l’ultime étape, le moment où tout bascule. On devient inopérant."

Des structures se battent contre ça en essayant d’innover et de favoriser le bien-être en entreprise, l’égalité homme-femme et l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Didier Veschi cite la Suède: "Il y a, par exemple, des boîtes qui accordent un temps libre en semaine pour organiser ses rendez-vous médicaux, pour que les aidants puissent gagner en souplesse, pour offrir plus de flexibilité."

Les notions de rentabilité et de performance entrent tout de même en ligne de compte. Une étude menée par le MIT et Harvard démontre d'ailleurs que les salariés heureux sont deux fois moins malades, 31% plus productifs et 55% plus créatifs. C’est dire…