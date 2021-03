PODCAST - Psy Time: Smartphone, télévision, ordinateur... vous êtes accro à vos écrans? On vous dit comment décrocher

roMais aussi...

- Benoit, 45 ans: "J'ai une consommation modérée des écrans mais depuis quelque temps je lis des livres sur liseuse numérique. Du coup mon temps passé sur écran a fortement augmenté. Est-ce considéré comme un livre ou un écran? Je lis avant de me coucher, quelles conséquences sur mon sommeil?"

- Jeanne, 42 ans: "Snapchat, tik tok... Mon ado est en permanence sur son téléphone. Quelles solutions pour le faire un peu décrocher?

- Ida, 50 ans: "Téléphone, ordinateur, télévision... Avec le confinement, mon temps de consommation d'écran a considérablement augmenté. C'est quasi en permanence et je ne peux pas faire autrement. Est-ce dangereux pour ma santé?"

- Laurence, 32 ans: "Mon téléphone et moi c'est une histoire particulière... J'ai l'impression de l'avoir toujours dans la main, de le regarder toutes les 30 secondes.. Régulièrement je le déverrouille pour rien faire. Je passe du temps sur Facebook et je scrolle sans but. Mon compagnon me le fait souvent remarquer et c'est une source de dispute mais c'est plus fort que moi."

