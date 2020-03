"Les parents ont tous beaucoup changé": le neuropsychiatre varois Boris Cyrulnik en conférence sur l'évolution de la famille

Maman est en haut, qui fait du gâteau, Papa est en bas, qui fait du chocolat… Ode au partage des tâches, la comptine raconte l’histoire d’une structure familiale.

Une histoire qui vient s’ajouter à celle avec un grand H. Planchant sur l’évolution des enfants et de leurs parents, Boris Cyrulnik s’adresse demain au grand public sur la thématique: "Nouvelles familles, nouveaux enfants."

Le neuropsychiatre intervient au Palais des congrès de Juan-les-Pins dans le cadre du cycle de grandes conférences gratuites "Demain, l’Humain?".

Depuis septembre vous présidez pour l’État la Commission des 1.000 premiers jours planchant sur un futur parcours parentalité: on est en plein dans le sujet!

Toutes nos conditions d’existence ont changé. Certes, elles changent depuis que les êtres humains sont sur Terre. Pour autant, aujourd’hui, on constate un bouleversement.

Pourquoi?

Parce que les conditions environnementales sont très différentes et que les rôles sociaux des parents ont été modifiés. Donc les enfants d’aujourd’hui ont des conditions de développement qui n’ont jamais existé auparavant. Certes, tout change, on s’adapte. Mais depuis deux générations une nouvelle condition s’est ajoutée: les mères et pères ne sont plus les mêmes.

En quoi ont-ils changé?

Si on revient à Néandertal, on sait que leur espérance de vie était follement brève. On a trouvé des squelettes de filles de 12,13 ans qui avaient déjà donné la vie. C’est une chose logique puisque pour préserver la survie de l’espèce, il fallait faire vite. Quand on vivait environ trente ans, cela s’entend.

Plus récemment, les mentalités ont changé aussi, il y a un impact?

Quand j’étais enfant dans les années cinquante, seulement 4 % des filles allaient jusqu’au bac. Tous les garçons, dès que l’âge légal fixé le permettait, voulaient descendre à la mine ou travailler aux champs. Toutes mes copines qui œuvraient à l’usine disaient: "Vivement que je me marie pour que je n’aille plus travailler debout dans le froid 10 heures par jour!" Michelle Perrot, historienne – et pourtant féministe, je vous le garantis – écrit que dans ce contexte-là la maison était considérée comme havre de la sécurité, du confort, et de l’affection. À vingt ans, mes copines avaient déjà un ou deux enfants d’ailleurs.

Alors qu’aujourd’hui…

Aujourd’hui les femmes mettent au monde leur premier enfant plus tard! (1) Et elles ont grandi également, on voit davantage de femmes mesurer 1 mètre 85 ou 1 mètre 90. Leur enfant est porté dans une niche utérine plus âgée, ce qui comporte plus de risques. On voit davantage d’avortements spontanés et de prématurité.

Et les papas dans tout ça?

Avant, les pères travaillaient 15 heures au quotidien et cela six jours par semaine. Ils n’avaient que peu de relations avec leur enfant, la question de l’affection était différente. Le père était père dans la parole. Il faut savoir que la définition de qui est un père dépend étonnamment de la culture et des époques.

C’est-à-dire?

Eh bien il y a des cultures où celui qui est considéré comme le père, n’est pas celui qui a fait le coup si vous me permettez l’expression! Chez certains, c’est le frère de la mère qui va être le père, chez d’autres ce sera l’amant, celui qui a des relations sexuelles avec la femme enceinte.

Les liens homme-femme ont évolué également.

Absolument. Vous connaissez beaucoup de femmes qui appellent leur mari "Monseigneur"? Il y avait aussi l’époque où, quand les hommes rentraient du travail, ils étaient hébétés de fatigue et ne pouvaient pas vivre sans femme. Ce sont même elles qui les lavaient! Et si l’homme tombait malade, l’espérance de vie de la famille était remise en question. Pas de frigidaire, pas d’argent, pas de nourriture. Si l’homme ne gagnait pas sa vie, s’il n’était pas assez fort, il était méprisé! J’ai soigné des mineurs de Brignoles qui devaient remplir quinze wagonnets de bauxite par jour pour subvenir aux besoins des leurs.

L’urgence et la dépendance.

Exactement! La force physique et la violence étaient des facteurs prégnants également. À mon âge, j’ai connu la guerre d’Algérie et la Seconde Guerre mondiale. J’ai grandi avec cela. Mais aujourd’hui, il n’y a plus de guerre à la maison. La violence qui était une valeur adaptative n’est que destruction parce que le contexte a changé. Être père aujourd’hui n’a plus du tout la même signification. Il y a encore deux générations, il incarnait le représentant de l’État dans la famille. Le père napoléonien, établi en 1802 par le Code Napoléon, s’est éteint en 1970 avec la responsabilité parentale. ça change totalement les conditions de développement.

Parce que les représentations ne sont plus les mêmes?

Oui. Quand nos enfants arrivent au monde, ils ont désormais un père qui désire participer à l’affectivité, qui n’est plus du tout le père qui se bat à la guerre, le père napoléonien. Les conditions de travail ont évolué aussi. Les mères réalisent des performances sociales. Tout cela conduit à un bouleversement anthropologique : les enfants n’ont plus du tout les mêmes images identificatoires. Le papa craint et la maman gâteau, c’est fini. Aujourd’hui on a un père qu’on ne redoute pas et une mère qui part à la chasse tous les matins et rentre le soir après sept ou huit heures de travail. Ce ne sont plus du tout les mêmes parents, plus les mêmes rôles sociaux.

1. 30,7 ans selon l’Insee – donnée de 2019.

"On fabrique de futurs délinquants avec les écrans"

Si la structure familiale a évolué comme le souligne Boris Cyrulnik, elle doit également composer avec un nouveau membre de la tribu: l’écran.

Une présence menaçant clairement les plus jeunes: "Les enfants échappent complètement à la pression des parents. À trois ans et moins ils se retrouvent prisonniers des écrans."

Les impacts? "On les mesure avec le retard de langage et le retard du développement de l’empathie qui est l’aptitude à se représenter le monde des autres. Donc il y a une désocialisation."

En termes de comportements, les effets s’avèrent clairement lisibles pour le spécialiste: "Cela donne des enfants qui cèdent à leurs impulsions. La violence réapparaît alors. Mais il ne s’agit pas ici d’une violence de survie. Mais de frustration. Ils ne peuvent plus inhiber leurs émotions alors ils agressent, ils passent à l’acte. Sans paroles sans explications."

Alertant sur les dommages causés par l’exposition des petits aux smartphones et autres tablettes, l’auteur de Famille et résilience (éditions Odile Jacob) tire la sonnette d’alarme: "On est en train de fabriquer une génération de futurs délinquants."

Ce n’est pas un secret, le chercheur l’a souvent répété: il faut éviter ordinateurs et compagnie jusqu’à l’âge de six ans.

Les cerveaux ont changé en deux générations...