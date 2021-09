Emmanuel Macron annonce le remboursement des consultations de psychologues dès 2022

Consulter un psychologue clinicien et être remboursé de chaque séance, ce sera possible pour tout le monde dès 2022. C’est l’annonce qu’a fait Emmanuel Macron ce mardi dans son discours de clôture des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, qui se tenaient depuis la veille.

Le chef de l’État a précisé que ce remboursement se ferait sur la base d’un forfait renouvelable, à condition que le patient bénéficie d’une prescription médicale. Le montant du remboursement s’élèvera à 40 euros pour la première séance, puis à 30 euros pour les suivantes.

Un dispositif attendu de longue date par les professionnels du secteur et que certains expérimentaient depuis 2018. En effet, depuis trois ans, les patients des Bouches-du-Rhône, de Haute-Garonne, des Landes et du Morbihan pouvaient prétendre au remboursement à 100% de vingt séances chez un psychologue, prescrites par leur médecin traitant.

Plus récemment, en début d’année, le ministère de la Santé avait créé le "chèque psy" pour les étudiants, leur permettant de bénéficier de séances gratuites de soutien psychologique.