"Cela peut réveiller d'anciennes angoisses": une psychologue azuréenne analyse le traumatisme post-cambriolage

Comment est vécu un cambriolage psychologiquement?

Comme une intrusion, au plus profond de l'intimité de la personne. Dépendant du vécu de chacun, ça peut aussi réveiller d'anciennes angoisses.

Cela peut être traumatique si le cambriolage crée une menace pour l'intégrité physique ou psychique de la personne. La victime peut alors développer un syndrome de post-trauma par rapport à la peur intense qu'elle a subie. On est face à des angoisses d'intrusion.

Une violence ici caractérisée par la pénétration dans l'intimité de quelqu'un sans son consentement. Un sentiment encore plus fort si la personne était présente, si le cambriolage a eu lieu sous contrainte, avec brutalité physique.

Comment se remettre de ce traumatisme?

Il convient d'abord de déterminer si la personne est victime de syndrome post-traumatique. Certains n'en développent pas tant qu'ils ne se sont pas sentis menacés de mort. Pour autant, on voit souvent des troubles anxieux qui conduisent à une sur-vigilance.

La victime ne se sent plus en sécurité à la maison et va fermer l'intégralité de son domicile à double tours, mettre des caméras partout, ou encore prendre un chien. On va alors travailler ensemble sur ces troubles d'anxiété et sur la question du sens. Lui faire comprendre qu'elle n'était pas directement visée en personne et que le monde est incertain.

On va chercher à avancer avec elle sur toutes les stratégies qu'elle met en place afin de déterminer si cela devient obsessionnel ou si ça l'aide à se sentir en sécurité.

Se mettre à télétravailler à 100% peut paraître sécurisant, mais ça peut aussi traduire un besoin obsessionnel de contrôle permanent qu'il ne faudrait pas laisser s'installer durablement.

Est-ce différent chez l'enfant?

Ils n'ont pas du tout les mêmes capacités de gestion émotionnelle. Pour un enfant, l'élaboration du cerveau n'est pas encore aboutie. Il est très dépendant de la réaction des parents. S'ils sont très fragilisés par l'événement, l'enfant peut développer des symptômes comme des troubles anxieux, des terreurs nocturnes, une peur d'être enlevé ou encore de l'angoisse de séparation. L'enfant n'a pas les mêmes ressources.

Celui-ci ne va pas avoir les mêmes stratégies de défense pour digérer l'événement. On va mettre en place un travail pour que les parents puissent le sécuriser. Si le cambriolage est vécu comme un drame par les parents, pour l'enfant ça va se décupler. Mais si c'est bien géré par la famille, ça peut limiter fortement l'apparition de ce genre de symptômes.