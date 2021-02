Amoureuses, amicales, familiales ou professionnelles, quelles sont nos relations à l'heure de la Covid-19? Posez-vos questions à nos psychologues

L’épidémie de la covid 19 sévissant depuis presque un an maintenant, après deux confinements (un troisième partiel à venir) et un couvre-feu, le temps est toujours aux sacrifices.

Pendant que certains sont en télétravail ou en cours en distanciel et que d’autres sont en chômage partiel ou sans emploi, qu’en est-il de nos relations aux autres?

Alors que la pause de 10h autour de la machine café était considérée comme le lieu des conversations joyeuses et variées, permettant le lâcher-prise nécessaire, comment entretenir des rapports avec les collègues de travail que l’on ne voit plus qu’un jour sur quatre à deux mètres de distance?

Entrer à l’université était synonyme de liberté, de rencontres, de partage et de fêtes en tous genres, comment créer ou sauvegarder ces relations derrière des écrans?

N’ayant pas eu la chance d’occuper un poste dit "essentiel" à la société, comment préserver des liens avec nos proches lorsque l’on est mis à l’écart du monde du travail et de la vie active?

Considérée comme personne vulnérable et fragile, comment maintenir les liaisons avec les amis de toujours, les enfants, les petits-enfants alors que l’isolement et les précautions drastiques sont de mise? Et vous, dans quelle situation vous trouvez-vous?

Racontez-nous vos expériences, vos difficultés, vos solutions, vos parades pour tenir, malgré tout. Nos deux psychologues sont à votre écoute et répondront à vos questions afin de vous donner les clés pour appréhender l’avenir et les relations aux autres avec plus d’optimisme et de sérénité.

Pour poser votre question, vous pouvez utiliser le formulaire ci-dessous.