Ados et jeux vidéo: quand faut-il s’inquiéter? Comment faut-il agir?

Par souci d’anonymat, tous les prénoms ont été modifiés. Lucas, 12 ans, est accompagné de sa maman qui l'élève seule. Elle s'inquiète de son changement récent de comportement. Il communique peu, se désintéresse des activités qu'il affectionnait auparavant. Le soir et le week-end, il ne veut rien faire, à part des jeux vidéo. Sa maman Clotilde est affligée. "Dimanche dernier, il a même refusé de venir pique-niquer à la plage avec ma sœur et ses enfants. Pourtant, il s'entend très bien avec ses cousins". Redoutant les colères de son fils, elle a choisi de ne pas le forcer mais elle a réalisé ce jour-là que les écrans occupaient trop de place dans leur vie. À l’instar de Clotilde, beaucoup de parents s'inquiètent. Ils ont, pour la plupart, conscience des dangers d'une consommation excessive de jeux vidéo et d'écrans, mais s'interrogent sur la conduite à tenir.

"Les écrans ont tout détruit"

"Jusqu'à l'an dernier, il aimait sortir, voir du monde, il avait beaucoup d'autres centres d'intérêt. Les écrans ont tout détruit!" Beaucoup de parents sont convaincus que les écrans sont à l'origine des soucis de leurs enfants. En réalité, si une consommation excessive de jeux vidéo peut effectivement mener à l'addiction (reconnue comme une maladie depuis quelques années par l'Organisation mondiale de la santé), celle-ci se développe surtout chez des enfants en prise avec d'autres problèmes; les écrans ne sont jamais la seule cause du mal-être. Ils peuvent par contre l’exacerber.

Le premier travail, qui nécessite parfois l'aide d'un thérapeute, consiste à comprendre l'origine du rapport obsessionnel de l'enfant aux jeux vidéo. Est-ce consécutif à du harcèlement, une séparation ou un deuil? Ou bien y a-t-il derrière une fragilité psychologique?

Certains enfants vivant un épisode dépressif ont ainsi tendance à se réfugier dans ces jeux, car ils privilégient un plaisir immédiat, plutôt qu'un plaisir sur le long terme. Les enfants "anxieux" vont trouver avec les jeux vidéo une échappatoire à leur quotidien stressant (scolarité, problème de famille).

L'âge est également un facteur de vulnérabilité. En effet, certains enfants, au moment de l’adolescence, peuvent éprouver un manque d’estime ou de confiance en soi, fruit du décalage entre ce qu’ils souhaiteraient être, et ce qu'ils sont réellement. Ils peuvent alors être tentés de se projeter en dehors du monde réel, vers un idéal où les règles sont différentes et où ils sont reconnus.

Les jeux, du plaisir et des satisfactions sans contrainte

Les jeux vidéo ne sont certainement pas une solution face à ces problèmes. Mais le plaisir et la satisfaction sans contrainte qu'ils procurent constituent un formidable moyen de s'évader et de se protéger! Dans un jeu vidéo, on peut devenir très bon, sans avoir à sortir de chez soi. On peut prendre le temps qu'il faut pour apprendre, on peut mourir et ressusciter, on peut attaquer et tuer sans détruire de vraies personnes. On est projetés dans un univers imaginaire, fantastique, riche et plein d’aventures. En jouant le rôle d'un tout-puissant, on peut s’échapper d’une réalité parfois pesante. Surtout, on se sent à l’abri du jugement des autres, car on contrôle ce qu'on montre de soi-même (pseudo, avatar, sexe du personnage…).

Ces jeux peuvent ainsi rapidement représenter un refuge et induire une consommation excessive, potentiellement jusqu’à devenir un "No-life". Stimulés par le désir d’aller toujours plus haut, les enfants sont comme "dopés" et ne savent pas s’arrêter seuls. C'est donc au parent d'agir. Le tout étant de savoir comment.

Couper totalement le temps de jeu et tout interdire n’est pas spécialement recommandé. Cette approche peut même contribuer à amplifier la situation. En pareilles circonstances, il est plutôt conseillé de discuter ouvertement et sans jugement avec son enfant afin de connaître son point de vue. En s'intéressant d'abord aux jeux qu'il préfère et aux bienfaits que cela lui procure.

On pourrait ensuite le faire réfléchir à la toxicité de sa "consommation" de jeux vidéo. "Est-ce qu'elle te met en difficulté, t’isole, t’empêche d’être heureux, ou d’être fier de toi?"

Une première prise de conscience pourra l'aider à constater les conséquences nocives. Cela peut aller de troubles de la concentration à une baisse des performances scolaires, des difficultés d'endormissement à un sentiment d'isolement. Les conflits au sein de la famille sont également souvent présents.