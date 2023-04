Question de Annie Quelles sont les aides possibles de la CAF pour partir en vacances?

Bonjour Annie,

Comme vous le savez peut-être, des aides sont disponibles, pour partir en vacances, que ce soit via la CAF ou la Mutuelle sociale agricole, par exemple. Selon le service public, via le dispositif Vacaf, il vous sera possible de partir en vacances, et de ne payer que le reste à charge du séjour ou seulement la location.

Pour profiter de ces aides, vous devez obligatoirement être allocataire de la Caf et percevoir au minimum une prestation familiale comme les allocations familiales, un complément de libre choix du mode de garde etc.)

Les conditions d’attribution dépendent également de: votre niveau de ressources (quotient familial), la composition de votre famille, l’âge de vos enfants. Voici les aides disponibles en fonction de votre situation

Aide aux vacances famille (AVF)

Cette aide est destinée aux foyers aux revenus modestes et moyens, pour des vacances en famille. Cette dernière permet de réserver directement sur le site internet dédié Vacaf un séjour en famille à la mer, à la montagne ou à la campagne dans un village vacances et camping, en bénéficiant de prix réduits grâce aux aides Vacaf. "Votre séjour doit avoir lieu pendant les périodes de vacances scolaires si vos enfants sont en âge d'être scolarisés", indique le site du gouvernement.

Pour le règlement, sachez que l'aide est versée directement au centre de vacances ou au camping et que vous ne devrez régler que le reste de la facture à votre charge. Ainsi, si votre location coûte 900 euros et que vous pouvez bénéficier d'une participation de la CAF à hauteur de 75%, votre séjour vous reviendra à 225 euros. Notez que la durée du séjour est une nuit, soit deux jours minimum et 7 nuits, soit huit jours dans l'année. Avec au maximum, trois séjours par an.

L'aide aux vacances enfants (AVE)

L'aide aux vacances enfants locale (Avel) et l'aide aux vacances enfants nationale (Aven) permettent de financer les séjours des enfants et des adolescents dans des centres de vacances agréés par votre Caf (colonies, camps...) tout près de chez vous ou dans toute la France. Là, le séjour minimum est de quatre nuits, soit cinq jours et 28 nuits soit 29 jours dans l'année avec 4 séjours maximum par an.

L'aide est directement versée à l'organisateur qui la déduit de la facture restant à votre charge. La encore, il vous faudra vous rendre sur le site Vacaf.org