Pourquoi le prix de l'essence en France reste l'un des plus élevés en Europe

Alors que l'inflation a atteint 5,9% en avril et plus de 6% ces derniers mois, faire le plein à la station-service s'avère de plus en plus tendu.

Les prix de l'essence ont reculé pour la deuxième semaine consécutive, selon les données du ministère de la Transition écologique, relevées chaque vendredi et publiées ce mardi 2 mai.

Le SP95 se trouvait fin avril à 1,9108€/L en moyenne, le SP95-E10 à 1,8782€/L et le SP98 à 1,9631€/L. Ce dernier avait franchi à nouveau la barre des 2 euros le litre à la mi-avril.

Côté diesel, la baisse est plus marquée: le tarif chute depuis sept semaines consécutives et le gazole se trouvait à 1,7200€/L en moyenne le 28 avril, contre 1,8383€/L le 10 mars.

De quoi est constitué le prix du carburant?

Ces prix comprennent les taxes, qui représentent 60% du montant total: la TVA sur les produits énergétiques (20%) et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (40%).

Le reste est notamment fixé par rapport au cours du pétrole brut. En Europe, il s'agit du baril de pétrole Brent, en dollars. Le taux de change entre le dollar et l'euro rentre donc dans la balance.

D'autres facteurs peuvent entrer en compte: une baisse de la production, lors de mouvements de grèves par exemple, et des incertitudes géopolitiques, comme c'est le cas depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie étant un producteur de pétrole.

Comment se situe la France par rapport à l'UE?

À l'échelle de l'Union européenne, la France est le troisième pays où l'essence SP95 est la plus chère, avec 1,910€/L en moyenne.

Devant elle, on trouve le Danemark (1,977€/L) et la Finlande (1,969€/L), d'après les données de la Commission européenne. À l'inverse, les pays où le SP95 est le moins élevé sont la Bulgarie (1,303€/L), Malte (1,340€/L) et la Roumanie (1,340€/L).

Hors taxes, la France est deuxième (0,90€/L), derrière le Danemark (0,94€/L). En dehors de ces deux pays, les prix de l'essence HT pour les Etats membres de l'UE sont compris dans une fourchette plus restreinte: entre 72 et 88 centimes, outre Malte qui est à 58 centimes.

Côté diesel, la tendance est similaire. La France est le troisième pays où le gasoil est le plus cher, avec 1,719€/L en moyenne, après la Finlande (1,872€/L) et la Suisse (1,855€/L). Les moins chers restent Malte (1,210€/L), la Bulgarie (1,302€/L) et la Roumanie (1,351€/L).

Hors taxes, la France (0,82€/L) se classe neuvième sur les 27 Etats membres, la fourchette étant comprise entre 1,125€/L pour la Suisse et 55 centimes pour Malte.

Le coût élevé de l'essence HT dû à une marge?

Le baril de pétrole Brent s'échangeait à 72,58$ USD en clôture ce jeudi 4 mai. Le cours a retrouvé son niveau d'avant la guerre en Ukraine, qui l'avait fait bondir dès la fin du mois de décembre 2021, soit deux mois avant le début officiel de l'invasion par la Russie le 24 février 2022.

Si les prix hors taxes de l'essence SP95 ont suivi cette tendance à la baisse dans les pays de l'Union européenne, ce n'est pas le cas en France.

Le 17 décembre 2021, quand le cours du pétrole Brent a commencé à grimper, le litre de SP95 se vendait en moyenne en France à 0,67€/L HT. Au début de la guerre, il était déjà à 0,8198€/L. Actuellement, il se trouve à 0,9010€/L.

Comment expliquer ce décalage? Le patron de Système U, Dominique Schelcher, interrogé par BFMTV, admet une vraisemblable "reconstitution de marge" et assure que la grande distribution, qui détient près de deux tiers des stations-service, ne cherche plus à tirer les prix vers le bas.

Un son de cloche différent donné par le porte-parole de Système U, quelques heures plus tard, à nos confrères du Figaro: "On ne s'amuse pas à augmenter le prix des carburants dans une période où l'inflation plombe les dépenses des ménages".

Les pétroliers assurent que les coûts de distribution les concernant sont à la hausse et que la part de bioéthanol dans l'essence a augmenté en raison de l'inflation.

Ils citent également quelques centimes de hausse imputables aux certificats d'économie d'énergie, qui imposent aux fournisseurs de baisser leur facture énergétique.

Le représentant des pétroliers, Olivier Gantois, a assuré au Figaro que la marge brute des raffineurs a atteint 101 euros par tonne de carburants en 2022, contre 14 euros en 2021.