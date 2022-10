Les ballons d'eau chaude risquent-ils d'être coupés cet hiver?

Bonjour Gaël, et merci pour votre question.

Pour éviter des pics de consommation électrique à la mi-journée, dans un contexte d'approvisionnement tendu, l'alimentation de certains appareils énergivores, pour l'essentiel les ballons d'eau chaude, pourra, chez certains clients, être basculée la nuit plutôt que sur le temps du midi, a-t-on appris auprès des gestionnaires RTE et Enedis. Un arrêté ministériel du 22 septembre autorise en effet les gestionnaires de réseaux électriques publics à procéder "temporairement" à une telle opération, "sur la période des heures creuses méridienne".

Cette disposition pourra prendre effet au maximum deux heures par jour, entre 11h et 15h30. Elle sera enclenchée par Enedis, via ses compteurs intelligents, à la demande de RTE (le gestionnaires des lignes à haute tension) et des pouvoirs publics. "Les heures de chauffe sont décalées pour éviter la pause méridienne (de la mi-journée, qui concentre une part importante de la consommation, NDLR) et lisser la consommation", indique RTE.

"Enedis ne coupera pas les ballons d’eau chaude cet hiver", précise Enedis, le gestionnaire du réseau. "L’arrêté du 22 septembre 2022 ne porte aucunement sur des coupures d’électricité. À la demande de RTE et des pouvoirs publics, Enedis décalera temporairement, du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023, l’enclenchement automatique de la chauffe du ballon d’eau chaude durant la nuit."

Une mesure de décalage qui n’aurait, selon Enedis, pas d’impact ni sur le confort, ni sur la facture des clients concernés. De plus, il sera toujours possible de forcer de manière manuelle son ballon d'eau chaude.

Cette mesure concerne 4,3 millions de Français ayant souscrit un contrat heure pleine/heure creuse incluant les heures creuses de 12h à 14h.

