"La facture passe de 4.000 à 16.000 euros": pourquoi les boulangers sont inquiets de la hausse des prix de l’énergie

Quelle est l’urgence pour votre secteur?

Nous demandons à pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire car aujourd’hui nous ne rentrons pas dans les conditions. Elle vaut pour les TPE de plus de dix salariés dont la puissance du compteur ne dépasse pas les 36 kilovoltampères: autant vous dire que les boulangeries sont au-dessus de cette consommation et beaucoup ont aussi moins de salariés. Vendredi [NDLR. demain] notre filière va rencontrer la ministre déléguée aux PME. Nous allons négocier pour élargir les conditions d’accès: c’est notre inquiétude première actuellement.

Sur les factures, ça donne quoi?

Certains ont des notes multipliées par quatre. D’une facture à 4.000 euros on arrive à 16.000 euros: comment on fait en vendant des baguettes à 93 centimes?

Cette crise énergétique s’ajoute à l’augmentation des matières premières: au final, tout le monde va devoir augmenter ses tarifs?

La France est le pays qui a subi une augmentation moins importante en Europe: 8% (1). Soit deux centimes par an depuis 2020.

Mais à quoi doit-on s’attendre?

Au minimum 15% d’augmentation. Mais pour certains ce sera 30% pour se maintenir: c’est pour cela que nous avons besoin du bouclier énergétique.

La baguette n’est pas le produit le plus rentable, non?

Effectivement. La moyenne générale en France la fixe à 90 centimes donc si on augmente de 15% ça ne va pas être énorme. Mais il faut penser que cela impacte la sandwicherie également.

Une journée de deuil national appelle les boulangers à baisser leur rideau le 25 octobre: vous y êtes favorable?

Notre fédération n’a pas lancé cet appel. Bien évidemment chacun est libre de faire ce qu’il veut. Pour autant, avec la difficulté de paiement de certaines entreprises je ne suis pas sur que cela arrange nos affaires de fermer une journée…

Les fêtes de fin d’année approchent: comment allez-vous produire? Réduire les portions ou certains types d’ingrédients?

On ne peut pas envisager de baisser en qualité. En face nous avons la grande distribution, le qualitatif est notre force. Si l’on ne veut pas perdre cela, on augmente nos prix. Pendant la Covid on nous a demandé d’être ouverts, on a vu que le commerce de proximité était précieux. C’est à ce titre que j’appelle les clients à venir chez nous, acheter nos produits. Malgré l’augmentation pratiquée, on ne s’en met pas pour autant plein les poches: nos marges ne seront pas plus importantes.

En moyenne elle est de 6%?

Oui, mais l’artisan est libre de pratiquer les prix qu’il veut. Il ne faut pas oublier que nous sommes une profession qui nous levons tôt, derrière ce sont des emplois, des familles. Nous demandons que tout le monde soit solidaire.

1. Selon Eurostat comparant 2021 à 2022 d’août à août: la Hongrie a subi la plus forte hausse (+66%), avec la Lituanie (+33%), l’Estonie et la Slovaquie (+32%).